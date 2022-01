To więcej niż w zeszłym roku (190 tys. zł), a liczenie jeszcze się nie zakończyło. To nie byłoby możliwe, gdyby nie wolontariusze, którzy z ogromnym zapałem i poświęceniem mimo ciężkiej pogody zbierali pieniądze, a także mieszkańcy, którzy wsparli miejskie licytacje. To jeszcze nie koniec, do końca dnia 31 stycznia e-skarbonki przyjmują wpłaty, a licytacje wciąż trwają.

Do tej pory sztaby zebrały wspólnie aż 183 660,69 zł:

Młodzieżowa Rada Miasta – 63 615 zł,

V Liceum Ogólnokształcące – 40 161,23 zł,

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych – 32 744,26 zł,

Hufiec ZHP – 22 823,96 zł,

Szkoła Podstawowa nr 7 – 16 299,47 zł,

Szkoła Podstawowa nr 10 – 8236,96 zł.