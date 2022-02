Przemysław Bartos zaznacza na wstępie, że z powodu trwającej pandemii w tegorocznej edycji wzięło udział mniej pasjonatów ornitologii. – Jednakże każda przekazana do mnie obserwacja została skrupulatnie zanotowana – zaznacza.

Przemysław Bartos prosił, żeby przekazywać mu informacje dotyczące zaobserwowanych ptaków w dniach 29 i 30 stycznia. Przyrodnik prowadził też swoje własne obserwacje. Zrobił to na dwa sposoby:

– Na ich podstawie mogę ocenić tendencję zmian w obrębie liczby gatunków oraz liczebności osobników na przestrzeni poszczególnych lat – wyjaśnia i dodaje, że: – Chcąc osiągnąć pełniejszy obraz sytuacji ptaków w naszym mieście, postanowiłem, że odwiedzę jeszcze dwa miejsca. Za cel obrałem sobie dwa skwery: przy ul. Legionów i przy ul. Hutniczej.

Szczegółową i barwną relację z obserwacji znajdziecie tutaj.Pod tym adresem znajduje się również lista ptaków, które udało się wypatrzyć w Sosnowcu.

Odnotowano 25 gatunków i 916 osobników. Podsumowanie niestety nie napawa optymizmem. – Jest to dla mnie fatalny wynik, gdyż odnotowaliśmy wyraźny spadek gatunkowości i liczebności osobników (w ujęciu całościowym, w porównaniu do 2021 r.). W minionym roku odnotowaliśmy 40 gatunków i 1406 osobników. Mamy więc spadek o 15 gatunków (pojawił się tylko jeden nowy gatunek – dzięciołek) oraz spadek o 490 osobników (w tym ptaków wodnych: krzyżówek, łysek, łabędzi oraz ptaków miejskich: sierpówek, bogatek czy wróbli). Chcąc porównać dane do 2020 r. mamy tylko nieznaczny wzrost. Dwa lata temu mieliśmy 24 gatunki i 762 osobniki. Aż 35 gatunków odnotowało spadek osobników. Dwa zachowały liczebność, a 4 gatunki odnotowały wzrost – komentuje Przemysław Bartos.

Łyska i kawka najbardziej liczne w Sosnowcu

W 2020 r. o tytuł lidera walczyły do samego końca dwa gatunki: łyska oraz kaczka krzyżówka. Zwycięzcą okazała się łyska, która pokonała swoją rywalkę o dwie sztuki (165 do 163 osobników). Natomiast w tym 2021 r. jeden gatunek okazał się bezapelacyjnym liderem. Zwyciężczynią była ponownie łyska (aż 325 osobników). – Olbrzymim smutkiem napawa mnie tegoroczna liczebność tego czarnego ptaka. W tym roku było tylko 191 osobników. Tym samym przestała być już indywidualnym liderem. W 2022 r. pierwsze miejsce dzielą dwa ptaki. Wspomniana wcześniej łyska oraz przedstawiciel krukowatych – kawka (Corvus monedula)! Jako ciekawostkę dodam, że podczas sosnowieckiego, zimowego ptakoliczenia w 2021 r., liczebność kawki wynosiła 99 osobników. Jest więc to nieliczny gatunek, który odnotował poważny wzrost populacji w Sosnowcu – podkreśla przyrodnik, który uważa, że na liczbie ptaków odbijają się nowe inwestycje i nasza presja na otoczenie.

– W rejonie Stawików może mieć to związek z trwającą budową Egzotarium. Ciągły hałas i przekształcenia istniejącej dotychczas przestrzeni prawdopodobnie wypłoszyły ptaki. Zapewne po zakończeniu prac część ptaków powróci na swoje wcześniejsze rewiry lub zajmą je nowe pokolenia ptaków. Może być też tak, że rozbudowa infrastruktury wokół samych Stawików, jak budowa parku linowego, pumptracku czy wyciągów wakeboardowych tworzy dla ptaków barierę nie do przejścia i ze strachu uciekają w spokojniejsze rejony naszego miasta lub miast ościennych. Czy trend spadkowy się utrzyma? Czy ptaki wrócą do Sosnowca? Może odpowiedź uzyskam podczas kolejnego Zimowego Ptakoliczenia – kończy.

Zbiorcze zestawienie z Zimowego Ptakoliczenia w Sosnowcu zostało przekazane jako Karta Obserwacji z Dystansu do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.