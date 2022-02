„Czy jesteście gotowi na NOWY ŁAD w swoim życiu? Nie, nie ten, o którym myślicie, mamy dla Was inną propozycję! Ruszamy z akcją dla mieszkańców naszego miasta »Oświadcz się w Będzinie«! Zgłoś się, a my zorganizujemy za Ciebie całą akcję (…). Do wyboru będą najbardziej atrakcyjne przestrzenie miejskie. Jesteście zainteresowani?" – czytamy w opisie akcji.

Zaręczyny mogą zostać zaaranżowane podczas meczu siatkarzy MKS-u, na wieży będzińskiego zamku, w podziemiach, w pałacowych wnętrzach, podczas koncertu, a nawet na dachu hali Będzin Arena. Do akcji włączyła się też lokalna firma AB GOLD, która ufunduje dla zwycięskiej pary pierścionek zaręczynowy.