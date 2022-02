Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji ma szereg propozycji dla dzieci, które lubią spędzać wolny czas na sportowo. – Mamy w planie naukę jazdy na nartach dla dzieciaków, ale tutaj jesteśmy uzależnieni od pogody. Zapraszamy na ślizgawkę na Stadionie Zimowym, tam także będą prowadzone zajęcia z nauki jazdy na łyżwach, ponadto będziemy prowadzić w ferie naukę pływania – mówi Jerzy Górak, dyrektor MOSiR, który zaprasza również na zajęcia zumby, czy Zimową Akademię Szermierki. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Na sportowe zajęcia zaprasza także MOS Sosnowiec. W szkole podstawowej nr 6 przy ul. Wawel 13 w drugim tygodniu ferii będą się odbywały bezpłatne zajęcia siatkówki dla dziewcząt (klasy 4-5). Pierwszy trening zaplanowano na godzinę 11 w poniedziałek (21 lutego). Zajęcia potrwają ok. dwóch godziny. Trzeba przynieść ze sobą buty na zmianę, sportowe ubranie i butelkę wody.

Warsztaty teatralne w bibliotece

Dzieciaki, które w ferie zostają w Sosnowcu, mogą także korzystać z miejskich jednostek kultury. Wspólny projekt przygotowały Miejska Biblioteka Publiczna oraz Teatr Zagłębia w Sosnowcu, które zapraszają uczniów i uczennic klas III-VI do udziału w warsztatach teatralno-literackich. – W ciągu tygodnia pracy zetkniemy się z improwizacją aktorską, uruchomimy ciało i emocje oraz samodzielnie stworzymy książki. Punktem wyjścia do naszej zabawy będzie picture book „Cztery zwykłe miski" autorstwa uznanej na całym świecie autorki książek obrazkowych Iwony Chmielewskiej. Autorka swoje książki tworzy ręcznie, robiąc użytek z kawałków tkanin, pożółkłych kartek, starych elementów – przedmiotów, które ktoś uznał za nieprzydatne. Odwołując się do idei recyklingu, my także spróbujemy stworzyć książki przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się wokół nas. Do stworzenia fabuł naszych opowieści posłużą nam zadania teatralne: pisanie dialogów i odgrywanie scen – mówi Agata Kędzia, edukatorka z Teatru Zagłębia, która poprowadzi zajęcia wspólnie z Anną Orkisz z Biblioteki Miejskiej.

Zajęcia odbywać się będą w dniach 14-18 lutego w filii biblioteki przy ul. Parkowej 1A. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia są przyjmowane mailowo, poprzez wysłanie wiadomości na adres edukacja@teatrzaglebia.pl.

Rodzinne spotkanie z Kinem Muza

Na warsztaty kreatywne nawiązujące do wystawy „O Sosnowcu słów kilka" zaprasza z kolei Zamek Sielecki. Zajęcia poprowadzą edukatorki artystyczne. Bezpłatne warsztaty odbędą się we wtorki i czwartki w godz. 12-14. W poniedziałki w godz. 16-17. odbywać się będą lekcje rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Ciekawie będzie także w MDK Kazimierz, które zaprasza na ferie z Profilingua. W ofercie warsztaty „Przedszkolaki Bystrzaki" oraz warsztaty z językiem angielskim dla dzieci w wieku 8-10 lat. Zajęcia są bezpłatne. W przypadku warsztatów „Przedszkolaki Bystrzaki" są one przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zajęcia obejmować będą: zajęcia plastyczne, zagadki, eksperymenty, doświadczenia, gry edukacyjne i wiele innych atrakcji. Zapisy pod numerem telefonu: 603 793 736.

Na zajęcia zaprasza także Miejski Klub im. Jana Kiepury. – Podczas ferii zapraszamy na zajęcia odbywające się u nas regularnie. W tym roku przez cały zimowy okres wypoczynku od szkoły będziemy prowadzić nasze zajęcia tematyczne – tłumaczy Michał Góral, dyrektor klubu. 20 lutego (niedziela) Klub Kiepury zaprasza z kolei na rodzinne spotkanie z Kinem Muza. O godz. 11. projekcja filmu „Skarb Mikołajka". Bilety dostępne w cenie 12 zł.

Miejski Klub Maczki nie daje się nudzić

Bogatą ofertę na ferie przygotował również Miejski Klubu Maczki. W poniedziałek (14 lutego) odbędzie się walentynkowe karaoke. We wtorek (15 lutego) klub organizuje turniej tenisa stołowego (godz.12) dla uczniów szkół podstawowych oraz warsztaty kreatywne – „Zimowe gniotki sensoryczne" (godz.16.30).

W czwartek (17 lutego) klub organizuje wyjazd na kręgle oraz zaprasza na teatr kukiełkowy i warsztaty podczas, których będzie można wykonać własną kukiełkę (godz.17). Pierwszy tydzień ferii (piątek – 18 lutego) zakończy grill z zabawami (godz.15).

W drugim tygodniu ferii klub zaprasza we wtorek (22 lutego) na warsztaty plastyczno-manualne, podczas których dzieci będą wykonywać maski karnawałowe (godz.16.30). W środę (23 lutego) odbędzie się turniej FIFA (godz.12) oraz rozgrywki gier stolikowych (godz.16). Czwartek (24 lutego) to „teatr cieni" – spektakl i warsztaty (godz.17). Zakończenie ferii w piątek (25 lutego) Balem Karnawałowym (godz.17).

O szczegółach wydarzeń zaplanowanych przez klub w Maczkach dowiecie się pod numerem telefonu 32 294 81 28 i stronie internetowej.