Zagłębie – pod opieką miasta – budowało w ostatnich latach wizerunek stabilnego pod względem finansowym klubu. Przełożyło się to na awans do ekstraklasy, po którym jednak nastąpiły spadek i niemal nieustanne powody do frustracji dla kibiców.

Zawodzą również hokeiści, którzy w dwóch kolejnych sezonach nie potrafili sobie zapewnić miejsca w rozgrywkach play-off. Tyle że w przypadku hokeja krytyka nie może być aż tak jednoznaczna. Zespół odstaje finansowo od większości drużyn PHL, z którymi trudno mu się równać na lodzie.