Jak co roku w świetlicach środowiskowych i klubach osiedlowych odbędą się Artystyczne Ferie, czyli cykl warsztatów artystycznych i edukacyjnych dla najmłodszych. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-12 lat, a zapisy prowadzone są w placówkach: Dom Kultury Ząbkowice, Kluby Osiedlowe: Krąg, Unikat, Zodiak, Helikon, Świetlice Środowiskowe: Łosień, Antoniów, Błędów, Kuźniczka Nowa, Łęka, Okradzionów, Rudy, Strzemieszyce Małe, Tucznawa.

W Pracowni Plastycznej Pałacu Kultury Zagłębia odbędą się warsztaty pod hasłem „Retrofuturyzm". Od 14 do 18 lutego w godz. 10-11.30 dla dzieci w wieku 8-12 lat zostały przygotowane kosmiczne ferie według S. Lema i G. Lucasa, ukryte pod artystycznymi technikami. Natomiast w godz. 12-14.30 PKZ zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat na ferie z przygodą, czyli fabularną grę RPG. Zapisy pod nr. telefonu: 32 733 88 11.

Wyliczanki-rymowanki, czyli zabawy i tańce, to zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 9-12 lat, które odbywać się będą w sali 202 Pałacu Kultury Zagłębia od 14 do 18 lutego w godz. 10-12. Zapisy pod nr. tel. 32 733 88 00 wew. 823.

Ferie z filmem w Kinie Kadr

Po roku przerwy Kino Kadr powraca do cyklu seansów filmowych w okresie ferii zimowych. Pokażemy filmy animowane dla każdego, kto czuje się młody – bez względu na metrykę. Filmowe ferie potrwają od 14 do 27 lutego. Seanse odbywać się będą w godzinach 11 i 15. Cena biletu to 12 złotych. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc dla grup zorganizowanych.

REKLAMA

14-17 lutego

godz. 11 – Kosmiczny Mecz – Kino Kadr

godz. 15 – Moje magiczne Encanto – Sala Teatralna

REKLAMA

18-20 lutego

godz. 11 – Moje magiczne Encanto – Kino Kadr

godz. 15 – Kosmiczny Mecz 2 – Sala Teatralna

21-24 lutego

godz. 11 – Misiek: ekipa na wakacjach – Kino Kadr

godz. 15 – Ron Usterka – Sala Teatralna

25-27 lutego

godz. 11 – Ron Usterka – Kino Kadr

godz. 15 – Misiek: ekipa na wakacjach – Sala Teatralna (oprócz 27 lutego – wtedy seans odbędzie się w Kinie Kadr)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Mnóstwo atrakcji i warsztatów odbędzie się zarówno w Bibliotece Głównej, jak i filiach.

Biblioteka Główna:

Tajemnice Lassego i Mai – Zajęcia literacko-plastyczne z wykorzystaniem serii książek Martina Widmarka. Zajęcia odbędą się 14.02 i 21.02 w godz. 13-14. Zapisy pod nr. tel.: 32 262 49 14.

Tajemnicza Kraina Lodu w Literackiej Pracowni Artystycznej – zajęcia plastyczne odbędą się 15.02 i 21.05 w godz. 11-12.30. Zapisy pod nr. tel.: 32 639 03 01.

Zaczarowana zima – zajęcia plastyczne. Odbędą się 15.02 i 22.02 w godz. 13-14. Zapisy pod nr tel.: 32 262 49 14.

Planszowe środy – gry planszowe, quizy, rozwiązywanie zagadek. Zajęcia odbywać się będą 16.02 i 23.02 w godz. 13-14. Zapisy pod nr. tel.: 32 262 49 14.

Kto ma ochotę na planszówki? Fot. Shutterstock

Tajemnicze rozgrywki na PS3 – rozgrywki odbywać się będą 17.02 i 24.02 w godz. 13-14. Zapisy pod nr. tel.: 32 262 49 14.

Tajemnice nauki – zajęcia edukacyjne, ciekawostki i fakty ze świata nauki. Zajęcia odbywać się będą 18.02 i 25.02 w godz. 13-14. Zapisy pod nr. tel.: 32 262 49 14.

"Mikołaj. Chłopiec, który czesał grzywkę na prawo" – warsztaty teatru cieni. Warsztaty odbędą się 24.02 o godz. 17.30. Zapisy na stronie.

Informacje o warsztatach i zajęciach odbywających się w filiach bibliotecznych dostępne są na stronie.

MUZEUM MIEJSKIE SZTYGARKA

Konkurs fotograficzny, pokój zagadek, warsztaty… Sprawdźcie, co w ramach Dąbrowskiej Akcji "Zima" przygotowało Muzeum Miejskie "Sztygarka".

Bitwa pod Nyborgiem – prezentacja historycznej bitwy rozgrywanej w oparciu o system figurkowy "Ogniem i mieczem" wraz z transmisją online. Prezentacja odbędzie się 26.02 w godz. 10-14.

Konkurs fotograficzny „Zrób zdjęcie Sztygarce" – tematem konkursu jest wykonanie zdjęcia siedziby muzeum w zimowej scenerii. Konkurs potrwa od 14.02 do 24.02 Mogą w nim wziąć udział dzieci w wieku 6-13 lat.

Tajemnice ukryte w dąbrowskich zabytkach – muzealny pokój zagadek. Zaaranżowanie na terenie muzeum pokoju zagadek, opartego na eksponatach muzealnych, z warstwą fabularną osadzoną w dziejach miasta. Terminy: 15.02-18.02, 22.02-25.02 w godz. 10-13. Wejście co 30 min.

Czwartki z grami historycznymi – spotkania z grami historycznymi w ramach Klubu Gier Historycznych. Spotkania odbędą się 17.02 i 24.02 w godz. 9-14.

Warsztaty: zagłębiowskie ozdoby karnawałowe. Warsztaty odbędą się 15.02, 16.02, 17.02, 18.02 o godz. 10. Obowiązują zapisy pod nr. tel.: 32 262 36 95 wew. 104.

Warsztaty: biżuteria wczesnośredniowiecznych hutników. Warsztaty polegające na wykonaniu własnej biżuterii korzystającej ze wczesnośredniowiecznych wzorców. Warsztaty odbędą się w dn. 22.02,23.02 o godz. 10. Obowiązują zapisy pod nr. tel.: 32 262 36 95 wew. 104.

Warsztaty: solne lampiony ze słoika. Uczestnicy warsztatów wykonają własne lampiony. Warsztaty odbędą się 24.02 i 25.02 o godz. 10. Obowiązują zapisy pod nr. tel.: 32 262 36 95 wew. 104.

Historia miasta minerałami opowiedziana. Wyjątkowy spacer po muzeum z przewodnikiem. To wyprawa po dziejach miasta opowiedziana z perspektywy minerałów jakie znajdują się w naszym rejonie. Spacery odbędą się w dn. 22.02, 23.02, 24.02, 25.02 o godz. 11.30. Obowiązują zapisy pod nr. tel.: 32 262 36 95 wew. 104.

SPORTOWE FERIE

Wypożyczalnia nart biegowych w Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona – bezpłatne wypożyczenie sprzętu dla uczniów dąbrowskich szkół. Wypożyczalnia czynna w zależności od warunków atmosferycznych od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18. Rezerwacja pod numerem: 506 050 694.

Szkółka bokserska – hala Sportowa przy ul. Swobodnej 46. Zajęcia sportowe dla uczniów dąbrowskich szkół odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12. Tel. kontaktowy 508 371 871.

Ferie z zapasami – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 11.30 w Hali Sportowej Centrum. Zajęcia sportowo-rekreacyjne – m.in. koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży w Hali sportowej przy ul. Swobodnej 46. Organizator: Stowarzyszenie Siatkarskie Volley, tel. kontaktowy: 519 453 883.

PÓŁKOLONIE W NEMO

W programie półkolonii m.in. zajęcia w strefie basenowej, nauka pływania, kurs udzielania pierwszej pomocy, animacje, warsztaty plastyczne. I turnus: 14-18.02.2022, II turnus: 21-25.02.2022 w godz. 6.30-16.30. Półkolonie płatne, cena 799 zł za dziecko. Więcej informacji na stronie.

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież zameldowane w Dąbrowie Górniczej mogą wchodzić na basen bezpłatnie na 2 godziny dziennie.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PRACY TWÓRCZEJ

Półkolonie Zimowe to alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, które pozostają w okresie ferii w mieście. Podczas organizacji półkolonii MOPT zorganizuje warsztaty artystyczne, wycieczki, zajęcia rozwojowe.

Stowarzyszenia

„Zima z RIO" – Stowarzyszenie Rio Grappling. Zajęcia z zakresu BJJ, JJ, boksu, zajęcia integracyjne. 21-25.02 w godz. 10-14. Zapisy pod nr. tel.: 509 249 434.

„Młody dąbrowianin i ferie zimowe" – Stowarzyszenie Przyjazny Dom. Kolejna edycja cyklicznych spotkań prowadzonych w formie warsztatów o zróżnicowanej tematyce, związanych z aktywnym spędzaniem czasu przez dzieci i młodzież. Zapisy 506 069 455.

„Winter Day Camp" – Stowarzyszenie Extreme Ride For Life. IV edycja obozu zimowego z cyklem zajęć sportowych z dyscyplin: deskorolka, rolki, hulajnoga. 14 – 18 luty w godz. 10-15 w Świetlicy Miejskiej SkateRoom, ul. Piłsudskiego 36/601. Zapisy: 536 357 707.

„Viking Winter Camp" – Stowarzyszenie Sztuk Walki Viking. Cykl zajęć z BJJ oraz e-sportu. 21-28.02 w godz. 11:00-14:00. Siedziba treningowa Stowarzyszenia Sztuk Walki VIKING przy al. Piłsudskiego 34/637. Zapisy: 513 006 884.

„Zima 2022 z Volleyem" – Stowarzyszenie Volley. Cykl zajęć sportowych z dyscypliny piłka siatkowa oraz zimowy turniej plażowej piłki siatkowej „SnowVolley". 14-25.02 w godz. 11-13. Zapisy: 519 453 883.

PÓŁKOLONIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W tym roku półkolonie zostaną zorganizowane w formie tygodniowych turnusów w 12 placówkach oświatowych: w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i 7 oraz szkołach podstawowych nr 7, 10, 11, 16, 18, 20, 28,30 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wśród atrakcji przygotowanych przez organizatorów znalazły się m.in. warsztaty artystyczne, teatralne, wokalne, warsztaty lego, zajęcia taneczne, ekologiczne, rekreacyjne, sportowe.

Więcej tutaj.

FERIE ZIMOWE W AKADEMII WSB

6 dni spotkań w Akademii WSB w terminie 14.02-25.02 o godz. 16.30. Zajęcia trwają 90 minut i przewidziane są dla dzieci w wieku 6-12 lat. W planie warsztaty z dogoterapii, karate, map myśli oraz szycia na maszynie.

Cena pakietu: 120 zł.

Cena pojedynczego warsztatu: 30 zł.

Więcej informacji na stronie.

KODUJ Z GIGANTAMI – SZYFRY I ZAGADKI

„Koduj z Gigantami" to ogólnopolski cykl bezpłatnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz starsi odbędą się stacjonarnie w ponad 90 miastach oraz online w całej Polsce.

Programowanie to nie tylko pomysł na naukę poprzez zabawę, to przede wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia. Tworząc gry i aplikacje, dzieci muszą poszukiwać nowych rozwiązań, wykazać się kreatywnością i nieszablonowym podejściem, a co najważniejsze – mogą uczyć się zawodu przyszłości już od najmłodszych lat. Warsztaty „Koduj z Gigantami" są właśnie okazją ku temu, aby zdobyć te kompetencje, stawiając pierwsze kroki w świecie programowania. Bezpłatna rejestracja już trwa na stronie www.kodujzgigantami.pl.

ZIMOWE FERIE Z ASTRONOMIĄ

Szkolne obserwatorium astronomiczne, Dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii i Astronautyki im. St. R. Brzostkiewicza w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej zaprasza w okresie od 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r. na program popularnonaukowy skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w okresie ferii zimowych w mieście, interesującej się kosmosem.

Zajęcia prowadzi Dariusz W. Nelle – specjalista ds. astronomii. W programie: zwiedzanie obserwatorium, pokazy Słońca, kosmiczne bajki, prezentacje multimedialne astronomia i astronautyka, pokazy i eksperymenty.

Więcej informacji na stronie.