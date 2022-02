Chłopiec urodził się zdrowy, ale już kilkanaście dni później zaczęła się walka o życie. - Zaraz po porodzie nasz syn otrzymał 8 punktów na 10 w skali Apgar. Wada serca, przerwanie ciągłości łuku aorty, została wykryta w następnej dobie po porodzie, natomiast pierwsza operacja miała miejsce, gdy Mikołaj miał 14 dni. Była bardzo skomplikowana, trwała aż siedem godzin - wspomina Arkadiusz Poskart, ojciec Mikołaja.

Podczas drugiej operacji, która była konieczna, bo łuk aorty oparł się o oskrzele i Mikołaj nie mógł samodzielnie oddychać, chłopiec miał tylko trzy miesiące. Wtedy doszło do niedotlenienia mózgu. To spowodowało nieodwracalne w skutkach zmiany - czterokończynowe porażenie mózgowe i padaczkę lekooporną. Rodzice od lekarzy słyszeli ciągle tę samą formułkę: stan ciężki, stabilny, rokowania niepewne.

- Kolejne dwie operacje serca, które były potrzebne, by nasz syn żył, niestety tylko pogłębiły niepełnosprawność Mikołaja. Walczyliśmy na początku o życie syna, a potem o jego sprawność - mówi ojciec Mikołaja.

Niedotlenienie i zapalenie mózgu pozbawiło Mikołaja szansy

Każda złożona operacja kardiochirurgiczna przebiega w krążeniu pozaustrojowym i przy zatrzymaniu akcji serca. Wówczas krążenie i natlenowanie krwi przejmuje aparatura medyczna, tzw. ECMO, a organizm jest schładzany do około 32 stopni, by spowolnić metabolizm celem ochrony mózgu, który jest najbardziej czuły na niedobory tlenu.

- Pomimo tych procedur może dojść do powikłań neurologicznych, jak to miało miejsce w przypadku Mikołaja - mówią rodzice.

Dzięki rehabilitacji i leczeniu Mikołaj zaczął raczkować i siadać, a w końcu i chodzić oparty o balkonik. W 2017 roku przeszedł jednak zapalenie mózgu i to spowodowało ogromny regres w jego rozwoju.

- Zapalenie mózgu spowodowało unieruchomienie Mikołaja. Przestał wymawiać nawet pojedyncze słowa, całą rehabilitację należało zacząć od nowa - opowiada pan Arkadiusz.

Najbardziej dokuczliwe są ataki padaczki, chłopiec ma ich nie mniej niż po cztery dziennie. Padaczka powoduje bardzo silne naprężenie mięśni, a to skutkuje wypadaniem stawów barkowych i rzepek kolanowych. Mikołaj dziś sam nie siedzi i nie chodzi, nie potrafi mówić. Rodzice noszą go z łóżka na wózek, z wózka do łazienki, do lekarza, do rehabilitanta, karmią, kąpią, przewijają.

Dzień z życia niepełnosprawnego Mikołaja z Sosnowca

Dzień Mikołaj rozpoczyna od wzięcia dawki leków przeciwpadaczkowych, co trzy godziny musi być cewnikowany. Chłopiec ma liczne kamienie w nerkach i śledzionie, musi być "przepłukiwany", czyli wypić nie mniej niż 2,5 litra płynów dziennie, a to jest kłopotliwe, bo pije jedynie ze smoczka.

Trzy razy w tygodniu przychodzi nauczycielka w ramach nauczania specjalnego, którą Mikołaj uwielbia. Również trzy razy w tygodniu jest rehabilitowany w domu. Wyjazdy nie są już możliwe, bo zbyt dużo bodźców zewnętrznych powoduje ataki padaczki.

Największy pokój w mieszkaniu urządzono specjalnie dla chłopca: na podłodze położono maty rehabilitacyjne, są zabawki i podnośnik. Po zajęciach mama karmi Mikołaja w porze obiadowej. Wszystko musi być bardzo drobno pokrojone, mieć konsystencję półpłynną, bo przez problemy z przełykaniem łatwo o zakrztuszenie.

- Po powrocie z pracy pomagam żonie przy Mikołaju, który łaknie kontaktu z tatą, bo mamę ma "za długo". Żona musiała zrezygnować z pracy, żeby się nim zająć. Było to tuż po zapaleniu mózgu. Całe nasze życie zawodowe i rodzinne jest ukierunkowane i podporządkowane dla dobra Mikołaja - opowiada pan Arkadiusz.

Cała rodzina też nie może wyjechać nigdzie dalej, bo Mikołaj musi być blisko szpitali, w których wiedzą, jak go ratować. Z drugiej strony i tak na podróże by nie było ich raczej stać, bo wszystkie pieniądze przeznaczają na leczenie dziecka.

Ojciec Mikołaja jest jedynym żywicielem rodziny

- Jestem jedynym żywicielem rodziny. Koszty leków, turnusów rehabilitacyjnych, pieluch i sprzętu rehabilitacyjnego przewyższają możliwości finansowe naszej rodziny. Rokowania co do stanu zdrowia Mikołaja są niepewne, ale to nieważne. Chcemy dla syna dobrego, godnego życia. Tego, by nic go nie bolało. Jedynie rehabilitacja i odpowiedni sprzęt ortopedyczny powstrzymają postępowanie choroby: bolesną deformację stawów, wypadanie rzepki kolanowej, przykurcze ścięgien i palców dłoni, skrzywienie kręgosłupa - wymienia pan Arkadiusz.

Rodzinie można pomóc dzięki zbiórce pieniędzy na portalu Siepomaga.pl.