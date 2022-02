Specjalny pokaz spektaklu "Kreszany" w reżyserii Oleny Apczel odbędzie się 18 marca o godzinie 19. "Kreszany" to "dokument ruchu i pieśni o przerywaniu cyklu niepamiętania".

To zbudowana na podstawie prawdziwych i wyobrażonych wierzeń słowiańskich baśń-rytuał, w której wszystko ma swoje – inne niż znamy – miejsce. Twórcy zapraszają do wyobrażonego świata wyrosłego z kultury, której pamięć osadzona jest głęboko w pełnej różnych bogów i bogiń słowiańszczyźnie. Czy taka kultura byłaby bardziej otwarta niż ta znana nam z naszej rzeczywistości? Czy byłoby w niej więcej miejsca na czułość, a mniej na wstyd? Czy byłaby ona mniej wykluczająca? Czy bardziej słyszalne byłyby w niej kobiece głosy? Czy w takiej kulturze ból byłby narzędziem oczyszczenia, a nie zemsty? Czy jeśli taka kultura nie zachowała się w żadnych archiwach, to czy przypadkiem nie przetrwała w nas?