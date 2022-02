Dawid Bochenek, społecznik z Dąbrowy Górniczej, po powrocie z Korczowej – gdzie ruszył w ramach konwoju humanitarnego – opublikował na FB post, w którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. "Nie są to jedynie nasze subiektywne odczucia, lecz przede wszystkim porady udzielone nam przez służby mundurowe" – zaznacza.

Konwój humanitarny w drodze do Ukrainy

Konwój humanitarny w drodze do Ukrainy , arch. czytelnika

Słowa Dawida Bochenka potwierdza Oksana Hamar. Mieszkanka Lwowa organizowała turystyczne wyjazdy Polaków do tego miasta, a dziś zajmuje się organizacją pomocy dla batalionów medycznych.

– Szkolimy ludzi, którzy są gotowi ruszyć potem na front i do broniących się miast, tak żeby nieść pomoc żołnierzom i ochotnikom, którzy mogą ucierpieć w trakcie wykonywania rozkazów – mówi. – Potrzebujemy przede wszystkim środków medycznych, ale i kamizelek kuloodpornych. Na Ukrainie nie można ich kupić, więc przesyłanie do nas pieniędzy nic nie da. Polacy, którzy chcą nieść pomoc, muszą to zrobić na własną rękę, u siebie. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

Z Oksaną skontaktowaliśmy się za sprawą Jolanty Kostur-Lasoń. Mieszkanka Dąbrowy Górniczej zaangażowała się w zbiórkę darów dla potrzebujących z Ukrainy, a teraz apeluje, żeby pieniądze – na organizację batalionów medycznych - wpłacać za pośrednictwem Stowarzyszenia „Amma – Polska" ul. Sienkiewicza 27/16 90-114 Łódź NIP: 915 17 61 960.

Nr konta 56 1050 1575 1000 0090 6993 0775

Z dopiskiem - DAROWIZNA DLA WOLNEJ UKRAINY. Darowiznę będzie można odpisać od podatku.

– Jedno jest pewne – trzeba działać szybko. Potrzeba również powerbanków, latarek. Część rzeczy staramy się kupić sami. W czasie zakupów w Leroy Merlin, gdy tylko powiedzieliśmy, że to dla Ukraińców, to od razu dostaliśmy 30 proc. zniżki – mówi.

Jolanta Kostur-Lasoń proponowała Oksanie, żeby ta przyjechała do Polski. Kobieta, która wychowuje niewidomego syna, postanowiła jednak zostać w swoim kraju.

– Luka trafił do moich rodziców, którzy mieszkają w Mościskach – nieopodal granicy z Polska. Ja zostałam we Lwowie. Tu jest względnie spokojnie. Czasem tylko zawyją syreny. Wtedy biegniemy do schronów – mówi Oksana, która dwa dni temu opublikowała film, na którym Luka gra na gitarze utwór, który sam skomponował.

– To mój mały muzyk... Napisał muzykę o tym, co dzieje się na Ukrainie. Jest niepokojąca jak czasy, w których przyszło nam żyć – mówi ze smutkiem Oksana Hamar.

