„Rada Miejska postanawia wyrazić solidarność z Ukrainą, która zmaga się z autorytarną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej, pogwałcającą jej integralność terytorialną. Wojna to zagrożenie dla praw człowieka i demokracji, zagraża zarówno Ukrainie jako suwerennemu państwu jak i życiu oraz zdrowiu jej obywateli. Polska historia uczy jakim zagrożeniem dla pokoju jest imperializm. Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy, w tym także Polski oraz naszego Miasta. W tym trudnym czasie Rada Miejska w Sosnowcu wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim oraz deklaruje udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia" – to pod takiej treści uchwałą zgodnie podpisali się radni.

Sosnowiec tymczasem zorganizował nowe miejsce zbiórki dla potrzebujących. Znajduje się w hali sportowej w Zagórzu (ul. Braci Mieroszewskich 91) i jest otwarte codziennie, od godz. 8 do 21. Co można przynosić? Odzież i okrycie: Koce zwykłe i termiczne

Śpiwory

Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

Materace

Ubrania (nowe)

Płaszcze przeciwdeszczowe Środki higieny i czystości: Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło

Dezodoranty

Pasty do zębów

Szczoteczki do zębów

Grzebienie

Bielizna damska, męska, dziecięca

Podpaski

Pampersy

Pieluchy dla dorosłych

Papier toaletowy i ręczniki papierowe

Ręczniki (w tym z mikrofibry)

Worki na śmieci

Środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji

Maski filtrujące lub jednorazowe Żywność: Woda

Żywność do szybkiego przygotowania (instant)

Batony (w tym energetyczne),

Bakalie, orzechy,

Konserwy,

Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, kubki (silikon spożywczy lub plastik) Inne: Zapałki

Baterie

Power banki

Oświetlenie, w tym latarki

Świece

Zestawy pierwszej pomocy (NIE DOSTARCZAMY LEKÓW!) Wszystkie rzeczy muszą być nowe lub fabrycznie zapakowane. Na miejskiej stronie znajduje się specjalna zakładka Pomoc dla Ukrainy, w której zebrano wszystkie potrzebne informacje: zarówno dla osób, które chcą pomagać, jak i dla uchodźców. REKLAMA Ważną informację ma również kino Helios. „Nasze kino postanowiło m.in. w formie pomocy naszym sąsiadom zorganizować bezpłatne seanse w języku ukraińskim. Są to seanse głównie skierowane do dzieci, które niestety musiały uciekać. Seans będzie organizowany codziennie od 4 marca. Wiemy, że to jest pomoc, która dużo nie wniesie, ale może dzieci chociaż przez czas trwania seansu będą w stanie zapomnieć o tym, co dzieje się w ich kraju, mieście. Gdyby można przekazać informację osobom, które znalazły schronienie w naszym mieście – będziemy wdzięczni" – zwraca się z prośbą kino.