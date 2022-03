Na terenie całego Zagłębia trwają zbiórki najpotrzebniejszych produktów, które mają trafić na Ukrainę. W zagłębiowskich punktach odbywa się segregacja produktów, które później trafią do centrum logistycznego Amazona w Sosnowcu. Wszystkie miasta i gminy wiedzą, jakie produkty powinny znaleźć się w przygotowywanych paczkach. Przede wszystkim mają to być rzeczy nowe, oryginalnie zapakowane. Produkty powinny być podzielone na kategorie.

Miasta i gminy całego Zagłębia Dąbrowskiego skorzystają z pomocy specjalistów, którzy już zajmują się profesjonalnym przygotowaniem towarów do wysyłki. Gminy dostarczają posegregowane produkty do sosnowieckiego oddziału Amazona. Na miejscu towar jest opisywany, rozmieszczony na paletach i profesjonalnie przygotowany do transportu. Cały, zawierający 30 palet, transport już dziś wyruszy w drogę, kolejny wyjedzie jutro. Co istotne, część pomocy jest adresowana bezpośrednio do miast partnerskich gmin Zagłębia Dąbrowskiego.

Jeden wspólny transport z pomocą dla Ukrainy - to wspólna decyzja prezydentów, starosty, burmistrzów i wójtów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego UM Sosnowiec

Palety z centrum logistycznego Amazona odbierze firma Raben. – Solidaryzujemy się z naszymi ukraińskimi kolegami i całym narodem ukraińskim. Wykorzystując nasze możliwości i zasoby, podejmujemy konkretne działania pomocowe. Polegają one nie tylko na zbiórce funduszy na rzecz Ukrainy i oferowaniu pomocy pracownikom firmy Raben pochodzenia ukraińskiego chcącym przyjechać do Polski lub sprowadzić tu swoich bliskich. Robimy także to, na czym znamy się najlepiej – dostarczamy towary tam, gdzie są potrzebne, wspierając lokalny samorząd w pomaganiu – komentuje Łukasz Pełko, dyrektor regionu Raben Logistics Polska.

Tak przygotowana pomoc ułatwi jej ekspresowy transport na Ukrainę do potrzebujących, a w miejscu docelowym pozwoli na łatwą identyfikację przesyłek. – Ilość darów, która trafi na Ukrainę, jest ogromna. To efekt pospolitego ruszenia wśród mieszkańców Zagłębia. Bardzo dużo darów trafia ze szkół. Jesteśmy dumni z naszych uczniów i ich opiekunów – mówią wspólnym głosem samorządowcy.