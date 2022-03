Aleksandra Łukasiewicz jest uczennicą pierwszej klasy Technikum Ekonomicznego - wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Uczy się w klasie o profilu technik reklamy.

Cierpi na głęboką kyfoskoliozę. To choroba polegająca na skomplikowanym skrzywieniu kręgosłupa na wysokości klatki piersiowej. Zniekształcenie to powoduje ucisk na narządy wewnętrzne, ogranicza przestrzeń do ich naturalnego rozwoju i funkcjonowania. Jest przyczyną szeregu dolegliwości, na które cierpi Ola.

Ola Łukasiewicz podczas 'szafowania' w Sosnowcu Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

– Przede wszystkim nie może normalnie oddychać – musi spać pod respiratorem. Ból to jej codzienność – mówi pani Aneta, mama nastolatki.

Ola przeszła dotychczas ponad 20 operacji dotyczących układu pokarmowego i kręgosłupa. W październiku ubiegłego roku została zakwalifikowana do operacji kręgosłupa przez dr. Davida Feldmana – światowej klasy specjalistę w leczeniu kyfoskoliozy. Dr Feldman przeprowadza operacje i leczenie w ośrodku na Florydzie. Operacja ta pozwoli Oli zażegnać ryzyko utraty życia, gdyż usunie zagrożenia uszkodzenia organów wewnętrznych. Pozwoli również znacząco i trwale poprawić funkcjonowanie dziewczynki w społeczeństwie. Koszt operacji, towarzyszących im zabiegów i rehabilitacji to około milion dolarów.

Kwotę starają się pomóc zebrać koleżanki i koledzy ze szkoły. W akcję zaangażowali się nauczyciele technikum. – Olę znamy dopiero od kilku miesięcy. Jej pojawienie się w naszej szkole było jak impuls, który pobudził nas do działania. Będziemy pomagać naszej uczennicy aż do pełnego sukcesu – mówi Agnieszka Drapalla, wychowawczyni klasy, do której chodzi Ola Łukasiewicz.

Zziębnięta Ola – otoczona bliskimi i ludźmi, którzy je dobrze życzą – z nadzieją spoglądała w piątek (4 marca) na piętrzące się wory ubrań na parkingu przed centrum handlowym Auchan. Pomagał je przerzucać Michał Wiśniewski. Wokalista Ich Troje nie pierwszy raz wspiera akcje charytatywne na terenie Sosnowca. Michał Wiśniewski podtrzymywał Olę na duchu. Przystawał przy każdej osobie, która chciała sobie zrobić z nim zdjęcie, a nawet próbował jazdy na deskorolce.

Wielkie 'szafowanie' w Sosnowcu dla Oli Łukasiewicz Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Michał Wiśniewski to jeden z ambasadorów akcji „Szafowanie". Ta polega na zbiórce używanej odzieży. W określonym dniu, do wyznaczonego miejsca, przyjeżdżają specjalne samochody, do których ładowane są zebrane wcześniej używane ubrania i tekstylia.

We współpracy z fundacją odzież ta zostanie następnie przekazana firmie, która płaci za każdy kilogram materiałów. Zgromadzone w ten sposób fundusze zostaną przekazane na cel, jakim jest operacja Oli. – Jestem szczęśliwa – mówiła Ola, która chociaż uszy miała czerwone od zimna, to długo nie chciała założyć czapki. – Nie czuje się zbyt pewnie, ale gdy nabierze zaufania, to otwarta i chętna do rozmowy dziewczyna – zapewniała mama Oli.

Ola tańczy i szykuje się do mistrzostw Polski

Jej słowa potwierdziła Paulina Knafel, która uczy Olę tańca towarzyskiego w mysłowickim studio tańca IFly. – Taniec to wyjątkowy sposób na rehabilitację. Budzi w nas tylko dobrą energię – mówiła trenerka grupy We Fly (alternatywna motoryka, taniec na wózkach), która przygotowuje swoich podopiecznych do udziału w mistrzostwach Polski.

Wielkie 'szafowanie' w Sosnowcu. Michał Wiśniewski też zasuwał z worami Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

– Uczę Olę filozofii. Pomimo oczywistych przeciwności losu Ola jest optymistyczną dziewczynką, o pozytywnym nastawieniu do świata i życia. Jest pełna pasji. Otwarta na poglądy filozoficzne, nowe myśli, po prostu otwarta na świat. Ma marzenia, które wytrwale realizuje. Interesuje się komunikacją multimedialną. Chodzi na warsztaty pracy twórczej. To wspaniale uczyć osobę tak aktywną, o szerokich zainteresowaniach, która przezwycięża swoje ograniczenia – mówi Dominik Kowalski, nauczyciel filozofii.

Akcja wsparcia dla Oli będzie kontynuowana. Szkoła już planuje festyn połączony ze zbiórką, który odbędzie się w kwietniu. Można też wpłacać pieniądze za pośrednictwem strony pomagam.pl. Szereg informacji na temat Oli i wsparcia dla niej znajdziecie też na profilu FB Sosnowieckiego Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego „art-Edu".