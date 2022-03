Tak to wygląda w niedzielę (13 marca) od wielu godzin. Dym jest widoczny na niebie z kilku kilometrów. Nasza czytelnicza zwraca uwagę, że w pobliżu Elektrociepłowni czuć „duszący i gryzący smród".

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie uspokaja, że to, co obserwują mieszkańcy, to „naturalny proces technologiczny" związany z pracami przy piecu. Strażacy informują, że taki stan rzeczy potrwa do wieczora.