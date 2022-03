Wieczory z aktorami mają być okazją do bliższego poznania twórców z widzami oraz do zobaczenia zdjęć ze spektakli. Spotkania będą się odbywały w teatralnej Niekawiarni. Cykl spotkań poprowadzi Aneta Chwalba – dziennikarka TVP3 Katowice, twórczyni magazynu "Do Teatru!".

Pierwszą aktorką, która weźmie udział w spotkaniu, będzie Mirosława Żak. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.

Mirosława Żak to absolwentka PWST w Krakowie. W latach 2010–2018 pracowała w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, w latach 2018–2019 w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Współpracowała m.in. z Moniką Strzępką, Pawłem Świątkiem, Kubą Kowalskim, Marcinem Liberem, Eweliną Marciniak, Łukaszem Czujem i Wojtkiem Farugą. Ma na koncie kilka ciekawych ról filmowych oraz recitali muzycznych. W Teatrze Zagłębia debiutowała rolą konferansjerki w spektaklu "Przodownicy miłości. Rewia związkowo-robotnicza" w styczniu 2020 r. Za tę rolę otrzymała Złota Maskę. W roku 2021 została też laureatką nagrody Kreaton przyznawanej przez Towarzystwo Przyjaciół Teatru Zagłębia.