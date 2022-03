W Dąbrowie Górniczej schronienie po 24 lutego znalazło do tej pory około 500 uchodźców z Ukrainy. Około 140 osobom dach nad głową zapewnia obecnie miasto, pozostali korzystają z mieszkań prywatnych.

Uchodźcy, którzy po 24 lutego przybyli do Dąbrowy Górniczej, to głównie matki z dziećmi. Według danych z 17 marca, do dąbrowskich szkół i przedszkoli zapisało się już 220 dzieci i młodzieży z Ukrainy: 50 do przedszkoli, 155 do szkół podstawowych i 15 do szkół średnich.

Sala Agora okazała się za mała