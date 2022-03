ZMK to największa impreza rowerowa w regionie i jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Po raz pierwszy została zorganizowana w 2008 roku i od tamtego czasu odbywa się bez przerwy.

Nie powstrzymała jej nawet pandemia i związane z nią obostrzenia. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest sosnowiecki aktywista rowerowy Rafał Siciński.

Rafał Siciński, organizator ZMK z tegoroczną kamizelką mat. prasowe

ZMK ma start zawsze przed Dworcem Głównym PKP w Sosnowcu. Zmieniały się jednak terminy organizacji wydarzenia. Pierwsza Masa odbyła się we wrześniu. W kolejnych latach rowerzyści spotykali się w maju. Tak było do 2020 roku, gdy z powodu pandemii dwie kolejne edycje ZMK odbyły się we wrześniu.