Bieg dla Tomka to inicjatywa przyjaciół i rodziny Tomka Kowalskiego. Organizowany od kilku lat w dniu jego urodzin, odbędzie się na 6-kilometrowej trasie wokół Pogorii III. W jego trakcie możliwe są różne formy ruchu, np. bieg, jazda na rowerze albo hulajnodze, nordic walking, jazda na wózku inwalidzkim, bieg z wózkiem i dzieckiem.

Na mecie tradycyjnie czekać będą jabłka, a także babeczki pieczone przez mamę i przyjaciół Tomka. Wydarzenie ma charakter imprezy integracyjnej, a ideą jest zachęcenie wszystkich, bez względu na wiek i stopień sprawności, do wyjścia z domu i aktywności fizycznej. To symboliczny ukłon w stronę Tomka, który bardzo lubił motywować ludzi do działania.