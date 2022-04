Akcja „Jerzyki – pomoc w walce z komarami" rozpoczęła się w roku 2020 i będzie kontynuowana i w tym sezonie. W jej ramach miasto przekazuje – nieodpłatnie – spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym budki lęgowe dla jerzyków.

W minionym roku miasto zakupiło za 16 259 zł 400 sztuk (w 2020 roku było to 150 „domków" dla jerzyków) pojedynczych budek lęgowych. Udział w akcji zadeklarowały 22 podmioty, ale cztery z nich nie odebrały przygotowanych budek. W konsekwencji w Sosnowcu zamontowano 340 nowych budek. Zostały umieszczone przede wszystkich na budynkach mieszkalnych należących do gminy, ale i wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz instytucji (Program Aktywności Lokalnej Zagórze).

Sosnowiec rozdaje mieszkańcom budki lęgowe dla jerzyków

W tym roku budki trafią nie tylko do mieszkańców spółdzielni i wspólnot, ale trafią także do zabudowy jednorodzinne, przy czym nie mogą być to domy parterowe.

Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot, ptakom nie mogą przeszkadzać drzewa czy sztuczne konstrukcje. Budki należy wieszać na ścianach wschodnich lub północnych, tak żeby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem w czasie letnich upałów, co grozi przegrzaniem i śmiercią piskląt.

– Należy pamiętać, że jerzyki są ptakami kolonijnymi, więc skrzynki lęgowe powinny wisieć w grupach, blisko siebie. Ze względu na to, że ptaki te przylatują do Polski dopiero w maju, zdarza się że ich gniazda, budki zajmują inne gatunki. Aby temu zapobiec, można ściągnąć skrzynkę jesienią i zawiesić dopiero pod koniec kwietnia, lub do czasu pojawienia się jerzyków zatykać otwór wlotowy. Co kilka lat budki powinny zostać wyczyszczone ze starego materiału gniazdowego, tak żeby ptaki chętnie je powtórnie zajmowały – wyjaśnia Agnieszka Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Sosnowcu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2022 r., wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: wsr.ka@um.sosnowiec.pl. Zgłoszenie udziału w akcji powinno zawierać dokładną lokalizację, liczbę budek dla każdego budynku oraz zobowiązanie do prawidłowej obsługi budek.