Dom Aniołów Stróżów otwarto w dzielnicy Juliusz już cztery lata temu. Placówka działająca przy ul. Czołgistów została otwarta z pomocą miasta.

Odbywa się tutaj szereg zajęć i aktywności. To miejsce oferuje m.in. pomoc psychologiczną, warsztaty wspierające rozwój, kształcące kompetencje i umiejętności kluczowe, m.in. matematyczne, oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, jak i te dotyczące nauki języków obcych.

W programie są także zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne czy zajęcia z przedsiębiorczości. – Robimy tam wszystko! – przekrzykiwały się pod kotwicą dziewczyny. – Ostatnio lepiłyśmy nawet pierogi. Przepis na ciasto? Mąka, woda, jajko, sól… A na farsz? To były ruskie, więc ziemniaki, ser i cebula – opowiadały.

Beata, Amelia i Klementyna z Domu Aniołów Stróżów przypomniały w Sosnowcu, że warto pamiętać o przekazaniu 1 procenta przy rozliczeniu podatkowym arch. GW

Monika Bajka, prezeska Domu Aniołów Stróżów, podkreśla, że taka placówka to dla dzieciaków „drugi dom". – Spotykamy się od poniedziałku do piątku. Grupa, którą prowadzimy w Juliuszu, jest zamknięta i liczy sobie 20 dzieci. Ale mamy też zajęcia otwarte, dla każdego. Dzięki pomocy miasta dysponujemy świetną placówką. My natomiast na pewno dodajemy kolorytu lokalnej społeczności. Robimy razem z mieszkańcami dużo fajnych rzeczy. Różne podwórkowe animacje. Oferujemy pomoc wszystkim i zawsze. Jesteśmy taką szkołą życia. Staramy się dużo jeździć, poznawać. Organizujemy też letnie obozy. Na to wszystko potrzeba jednak pieniędzy. Stąd nasz zegar na kotwicy, który ma przypominać, że warto pomagać. Wiadomo, że rozliczanie podatków to nic miłego. Ale ten 1 proc. ratuje sytuację. Wciąż jest sporo osób, które o tym 1 proc. zapominają. Zachęcamy do wsparcia w ten sposób organizacji pożytku publicznego. Warto wspierać swój lokalny świat – zachęca Monika Bajka.