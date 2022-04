Koncert „Wolność, Muzyka, Niezależność" zagościł w Sosnowcu w 2019 r. – Druga edycja wraca z jeszcze większym przytupem. Wydarzenie ma na celu jednoczyć ludzi, którzy bardzo cenią sobie te wartości – mówi Mietall Waluś, pomysłodawca wydarzenia.

Koncert miał się odbyć na placu przed dworcem PKP, ale tam wciąż trwają prace. Stąd i przenosiny pod Urząd Miasta.

Pierwsza na scenie pojawi się Basia Dratwińska. Artystka z Sosnowca zaprezentuje swoje piosenki, nowe aranżacje znanych utwór, ale przede wszystkim utwory z repertuaru Jana Kiepury. Podobnie uczyni Szymon Komasa. Laureat m.in. BBC Cardiff Singer of the World (2011), Międzynarodowego Konkursu im. Marcelli Sembrich-Kochańskiej w Nowym Jorku (2014) zaprezentuje się ze specjalnym programem wykonując piosenki Jana Kiepury z okazji 120 lat od jego urodzin.

Reni Jusis Youtube (kadr z filmu Reni Jusis - Ja pas! (Kayax XX Rework))

Scenę na pewno zawojuje Reni Jusis, którą będzie można usłyszeć w trochę niecodziennej odsłonie, bo wykona piosenki w języku francuskim.

Sosnowiec zapowiada kolejne urodzinowe wydarzenia

Sosnowieckiej publiczności zaprezentuje się też laureat nagrody Fryderyka, nominowany do niej trzykrotnie, Mietall Waluś, który po raz pierwszy wykona piosenki z wyjątkowej płyty Mietall and Children of the Future. Mietall zaprosił do współpracy dzieci z Klubu im. Jana Kiepury, z którymi nagrał płytę. Ta będzie miała premierę w tym roku. Wydawnictwo zostało zarejestrowane podczas pandemii, a za produkcję był odpowiedzialny jeden z czołowych producentów, Marcin Bors.

Sosnowiec odwiedzi także doskonale znany z takich formacji, jak choćby Paktofonika czy Pokahontaz, hiphopowy duet Rahim i Fokus. Kolejnym artystą będzie Król, polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Znany jest przede wszystkim z występów w zespole muzyki alternatywnej Kawałek Kulki.

Koncert zamknie Karaś/Rogucki, a więc zespół założony przez Piotra Roguckiego z Comy i Kubę Karasia z zespołu The Dumplings. – W tym roku czeka nas jeszcze masa wydarzeń z okazji 120-lecia miasta, w tym urodzinowy koncert w formule Dni Sosnowca. Ich listę poznacie już niedługo – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Koncert odbędzie się 3 maja o godzinie 19 przed Urzędem Miejskim. Poprowadzi go Marek Rusinek. Wstęp jest bezpłatny.