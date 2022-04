RowerPower - rowerowe Nagrody Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego - to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Rowerowe Katowice i Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rowerowego.

– Zależy nam, żeby doceniać i wyróżniać to, co dobre, ale i wskazywać, gdzie popełniono błędy. Tak, żeby unikać ich w przyszłości – mówił nam Krzysztof Popławski z Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rowerowego.

Zanim rozpocznie się głosowanie w ramach różnych kategorii, konieczne jest zebranie propozycji. Pierwszą okazją, żeby je zyskać, będzie Zagłębiowska Masa Krytyczna, która już 3 maja – po raz 15. – pojedzie drogami Zagłębia Dąbrowskiego.

– ZMK co roku gromadzi rowerzystów nie tylko z Zagłębia, ale również Śląska – dlatego chcemy wykorzystać tę okazję i zapytać ich o propozycje do nagród RowerPower – mówi Krzysztof Popławski, który 3 maja będzie rozdawał zainteresowanym ankiety. W tych będzie można wpisać swoje propozycje do poszczególnych nominacji. Ankietę można też wypełnić online.

Poza tym – jak w ubiegłym roku – będzie można wysyłać zgłoszenia do końca wakacji na adres: nagrody.rowerpower@gmail.com.

Tegoroczne nagrody RowerPower zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Miasto/Gmina przyjazna rowerzystom 2021

Firma przyjazna rowerzystom 2020/2021

Amatorska Grupa Rowerowa 2020/2021

Rowerowe wydarzenie regionu 2017/2021

Nagrody Rower Anty Power

Hamulcowy roku 2021

Rowerowa śmieszka roku 2021

Miasto/Gmina nie dla rowerów 2021

Gala - która będzie podsumowaniem plebiscytu - odbędzie się we wtorek, 20 września, w sali koncertowej Muza w Sosnowcu.

Przypomnijmy, że w minionym roku nagrody przyznano po raz pierwszy. Miastem najbardziej przyjaznym rowerzystom został wtedy Sosnowiec. Rowerzyści uznali natomiast, że lepiej omijać Bytom.

Rowerową inwestycją roku 2019/2020 okazał się Żelazny Szlak Rowerowy w Jastrzębiu-Zdroju. Na najlepszego aktywistę rowerowego wybrano Tomasz Heruda z Gliwickiej Rady Rowerowej, a najlepszym oficerem rowerowym został Rafał Siciński z Sosnowca. „Hamulcowym" roku 2020 okazał się Aleksander Kopia ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.