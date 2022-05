To kontynuacja zeszłorocznej akcji „Sadzenie drzew z Przyrodą dla Sosnowca", która odbyła się na Niwce. – Na terenie naszego miasta jest bardzo wiele nieużytków, które możemy zmienić na piękne zagajniki złożone z naszych rodzimych gatunków drzew. Dlatego też postanowiłem zorganizować kolejną akcję, która jest symbolicznym działaniem zwracającym uwagę na problem ochrony przyrody. Zmiany w środowisku naturalnym są tak duże, że musimy podejmować realne działania, aby ratować lokalne ekosystemy – zaznacza Przemysław Bartos, który prowadzi stronę „Przyroda dla Sosnowca".

W Sosnowcu posadzą trzy tysiące drzew

Do nasadzeń sadzonek drzew zostały wybrane działki miejskie w dzielnicy Zagórze, w rejonie ulicy Zuzanny i 3 Maja. Kluczowe będą działki geodezyjne o numerach: 1741, 1742, 1743, 1745, obręb 10. W przypadku, gdy sadzonki zapełnią całą dostępną przestrzeń, to chętni przeniosą się nieco dalej na teren działek: 2522, 2523, 2518, 2521/1, 2511, obręb 10. – Każdy mieszkaniec dzielnicy oraz miasta może włączyć się do akcji. Wystarczy, że w sobotę około godziny 9 zjawi się przy parkingu nieopodal cmentarza przy ulicy Zuzanny. Z tego miejsca wspólnie przejdziemy na miejsce sadzenia – zachęca Przemysław Bartos.

Przemysław Bartos Przyroda dla Sosnowca

Do dyspozycji mieszkańców będzie 3000 sadzonek, czyli tyle ile fanów liczy fanpage Przyroda dla Sosnowca. – Dla mnie takie sadzenie będzie miało więc wymiar symboliczny i stanie się okazją do świętowania moich wieloletnich działań edukacyjnych. Wśród dostępnych sadzonek dominować będzie: buk pospolity, dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Niewykorzystane sadzonki drzew zostaną przekazane do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który nasadzi je w innych dzielnicach Sosnowca – zaznacza i dodaje: – Praca z konkretnymi sadzonkami powoduje, że stajemy się odpowiedzialni za to co posadziliśmy. Tym bardziej, że każdego roku będziemy mogli oglądać jak zmieniają się buki i dęby. Za kilka lat możemy uzyskać piękny zagajnik, a za kilkadziesiąt lat ludzie będą cieszyli się z lasu, który razem stworzyli. Co warte podkreślenia wykonane nasadzenia będą kontynuacją dziedzictwa przyrodniczego wokół Potoku Zagórskiego, gdzie niegdyś istniała Puszcza Pakosznica.