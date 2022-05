Organizatorem wydarzenia jest Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, która jest radną z tej części Sosnowca. – To już druga edycja akcji. Tym razem jednak działamy z większych rozmachem. To ma być święto ekologii. Radosne i uśmiechnięte. Chcemy pomóc dorosłym uporać się z niepotrzebnymi elektrośmieciami, a przy okazji poszerzyć wiedzę dzieci na temat zgubnego wpływu śmieci, braku ich segregacji, na otaczające nas środowisko – zaznacza radna.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 przy stacji rowerowej przy parku im. Jacka Kuronia. W tym miejscu zostanie zorganizowane miejsce zbiórki elektrośmieci. Ale to tych mniejszych, które każdy będzie mógł przynieść sam.

Organizatorzy akcji nie zapomnieli także i o większych gabarytach. Każdy mieszkaniec Kazimierza Górniczego będzie mógł się bezpłatnie pozbyć pralki, lodówki czy telewizora. Wystarczy tylko zadzwonić pod numer 888 092 093 i zgłosić taką potrzebę. Śmieci odbierze firma Enivirpol, która jest jednym z partnerów akcji.

Podmiotów wspomagających wydarzenie jest znacznie więcej. Oprócz miasta i miejskich spółek: MPGO, Sosnowieckich Wodociągów i MZUK-u to także Auchan, Algas oraz EKO Cykl – organizacja odzysku opakowań.

Skatepark w Kazimierzu Górniczym UM Sosnowiec

– Dzięki wsparciu uda nam się zorganizować szereg konkursów z nagrodami. Będą też ognisko i kiełbaski. Zapraszamy na polanę w pobliżu skate parku – zachęca radna. W organizacji poczęstunku – a będą także i pączki – pomogą panie z Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi".

Opowieść o prehistorycznych gadach

Będzie też i czas na prelekcję pod tytułem „Prehistoryczne gady", którą poprowadzi Dawid Surmik, doktor Uniwersytetu Śląskiego. Dinozaury „zawitają" do Kazimierza Górniczego nie bez powodu. Pisaliśmy, że jest pomysł, żeby w tej dzielnicy Sosnowca powstał „Dino" park.

Za pomysłem – który okazał się zwycięskim projektem w ramach budżetu obywatelskiego – stoją Dorota Wnuk, Stanisłwa Jężak i właśnie Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz.

Miasto chce przeznaczyć na budowę parku milion złotych. Do przetargu, który miał wyłonić wykonawcę, nie przystąpił jednak żaden chętny. – Nie ukrywam, że mnie to zasmuciło. Trzeba zdać sobie jednak sprawę, że budowa takiej atrakcji wymaga specyficznych, niszowych dość umiejętności i doświadczenia. Po rozmowach z przedstawicielem firmy, która wykonywała modele dinozaurów w Krasiejowie i Bałtowie, wiem, jak trudne i pracochłonne jest to zadanie. W przetargu określono czas realizacji na pół roku. To za krótko – mówi radna, która liczy na kolejny przetarg lub bezpośrednie rozmowy i negocjacje z firmami, które mogłyby się podjąć tego zadania.

Na koniec dodajmy, że akcja, o której piszemy, będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach: 14 maja w Juliuszu, a 21 maja w Ostrowach Górniczych.