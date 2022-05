– Zdarzyło się – ktoś mi gwizdnął pszczoły w bardzo perfidny sposób. Ukradł matki z jajeczkami i larwami, pozostawił w ulach tylko po garstce pszczół, skazując je na pewną śmierć... – podkreśla Andrzej Zawalski, który prowadzi pasiekę na sosnowieckim Jęzorze.

Do kradzieży doszło 7 maja. – Poszedłem do pasieki zobaczyć, co dzieje się u moich pszczół. Jakież było moje zdziwienie. Ule w zasadzie zostały puste. Jakiś pseudopszczelarz postanowił mnie okraść. Ukradł wszystkie rodziny pszczele z uli – wiedział doskonale, co robi – pozostawiał w ulach tylko ramki zewnętrzne z garstką pszczół, a ramki, na których była matka z jajeczkami i larwami, zostały skradzione – relacjonuje Andrzej Zalewski, który pszczelarzem został kilka lat temu. – Młodym pszczelarzem na stare lata – mówi.