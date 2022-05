Renowacje parków, place zabaw, skwery, nowe chodniki, siłownie pod chmurką, parkingi, a nawet tężnie solankowe – to wszystko powstało dzięki poprzednim edycjom Budżetu Obywatelskiego. Czas na jego IX odsłonę. – Jeśli mieszkaniec ma pomysł na zmianę swojego najbliższego otoczenia, może go po prostu zgłosić. Tym razem do dyspozycji sosnowiczan jest ponad 6,6 mln zł, a jak pokazują doświadczenia minionych lat, naprawdę warto to zrobić – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Spośród 6,6 mln zł milion to pula środków na projekty ogólnomiejskie.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu W tym roku na sosnowiczan czeka nowość – możliwość zgłaszania projektów bez wychodzenia z domu. – To coś zupełnie nowego. Dotychczas aby zgłosić projekt, konieczna była wizyta w urzędzie czy też na poczcie, a także zbieranie podpisów wśród sąsiadów. Teraz jednak wychodzimy naprzeciw wszystkim i te formalności można załatwić online – tłumaczy Piotr Pluta, kierownik Referatu Promocji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl znajduje się formularz elektroniczny, dzięki któremu projekt można złożyć w ciągu kilku minut. Potrzebny jest jego tytuł, lokalizacja, orientacyjny koszt i opis. Do tego potrzebna jest lista poparcia, która może być zeskanowana lub w formie online. W drugim przypadku wystarczy wysłać link z formularzem do odpowiedniej liczby osób, a podpisy zostaną zsumowane przez pracowników urzędu. Link do zgłoszenia projektu. Link do formularza popierającego projekt REKLAMA Pomysły nadal można zgłaszać tradycyjnie – w Wydziale Kultury i Promocji Miasta (al. Zwycięstwa 20, IV piętro, pok. 503e) lub wysłać pocztą. Na projekty miasto czeka do 6 czerwca. Po tym dniu rozpocznie się ich weryfikacja formalna, ocena, a jesienią ruszy głosowanie.