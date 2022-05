Sosnowiecki Tydzień Dziecka to jedna z najważniejszych miejskich imprez, a z pewnością najpopularniejsza wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Start już w niedzielę (29 maja). Od godz. 14 miasto zaprasza na plac przed Stadionem Ludowym na warsztaty „Rolki u Karolki" – wstępna nauka, omówienie hamowania i upadków kontrolowanych, wyścigi z podziałem na kategorie wiekowe.

Tydzień Dziecka w Sosnowcu UM Sosnowiec

Od 30 maja do 3 czerwca, a więc od poniedziałku do piątku, zajęcia będą odbywały się codziennie (w godz. 17-19) w różnych sosnowieckich parkach. Zaplanowano animacje, modelowanie balonów, tatuaże, warkoczyki, malowanie buzi, gry i zabawy dla najmłodszych. Ponadto od 30 maja do 5 czerwca miasto zaprasza na Górkę Środulską. To właśnie tam w niedzielę, 5 czerwca, odbędzie się Wielki Finał Tygodnia Dziecka. Start o godz. 14. Wśród atrakcji snowtubing, czyli zjazdy z 30-metrowej górki na pontonach, Mazury na Górce Środulskiej – na najmłodszych będzie wtedy czekał basen z łódeczkami, w których będą mogli popływać, cała masa dmuchańców i animacji.