Nabór jest skierowany do osób, które chciałyby odwiedzać małych pacjentów w szpitalu jako Doktor Clown, tych, które chcą włączyć się w pomoc w organizację spotkań dla dzieci z Ukrainy, jak również tych, które chcą wspomóc fundację, oferując wsparcie graficzne, psychologiczne czy logistyczne.

Wolontariusze fundacji Dr Clown realizują program „terapii śmiechem" w szpitalach i placówkach specjalnych m.in. w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Wykorzystując uśmiech i zabawę, odwracają uwagę małych pacjentów od szpitalnej rzeczywistości, wzmacniają motywację do walki z chorobą i przywracają poczucie bezpieczeństwa. Wizyty Doktorów Clownów mają na celu zminimalizowanie napięć emocjonalnych, uczucia zagrożenia, strachu i lęku spowodowanych trudną sytuacją chorego oraz przyspieszenie rekonwalescencji.

Gdzie się zgłosić?

Osoby zainteresowane wolontariatem w fundacji Dr Clown proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem. Więcej szczegółów na profilu Facebook Fundacja Dr Clown Oddział Sosnowiec oraz pod e-mailem: wolontariat.slask@drclown.pl. Aby zostać wolontariuszem fundacji Dr Clown należy mieć ukończone 18 lat.

O fundacji Dr Clown:

Fundacja Dr Clown od 1999 r. realizuje program terapii śmiechem w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. Doktorzy Clowni przebrani w fantazyjne stroje i z kolorowymi noskami na twarzach, za pomocą klaunady, iluzji, interaktywnych zabaw i empatycznych rozmów niosą uśmiech i wspierają proces zdrowienia. Co roku wolontariusze fundacji Dr Clown docierają w ten sposób do prawie 60 000 podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 100 miastach w całej Polsce. Z powodu epidemii COVID-19 wizyty wolontariuszy fundacji Dr Clown w szpitalach i placówkach zostały wstrzymane do odwołania, ale program terapii śmiechem był kontynuowany wirtualnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Od 1 czerwca 2020 rodzice mają możliwość umawiania dzieci na indywidualne wizyty online z Doktorami Clownami w ramach usługi Śmiechofonu.