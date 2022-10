"To nie bajka. To prawdziwe historie" w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu

W Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu odbędzie się w czwartek (6 października) wernisaż wystawy fotografii Radosława Czapli pt. "To nie bajka. To prawdziwe historie". Celem wystawy jest skłonienie do refleksji, zachęta do badań i profilaktyki dotyczących raka piersi.

Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu