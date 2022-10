Przystanek Otwartej Kultury w Sosnowcu. Miał łączyć, ale także dzieli. "Nawet jeśli da oszczędności, to ograniczy i upośledzi"

MDK Kazimierz w Sosnowcu UM Sosnowiec

To połączenie czy wchłonięcie?

Co ciekawe, MDK Kazimierz – po tym, jak miasto przejęło tę placówkę od KWK Kazimierz-Juliusz w 2006 roku – był początkowo filią Miejskiego Klubu Maczki. Obecnie MDK jest jednak znacznie większą instytucją, co sprawia, że połączenie z Miejskim Klubem Maczki jest określane przez część osób nie jako połączenie, a „wchłonięcie".

Głośno mówił o tym podczas ostatniej sesji rady miejskiej pochodzący z Maczek radny Jacek Dudek. – Z Maczkami jestem związany od urodzenia. Niemal każdy z mieszkańców naszej dzielnicy w pewnym wieku przekraczał próg tego miejsca. Niezależnie, czy był to klub miejski, świetlica, czy kino, to te mury zawsze kojarzyły się pozytywnie. Budynek klubu jest mieszkańcom Maczek bliski tym mocniej, że był budowany przez nich samych. Głównie przez pracowników Państwowych Zakładów Wodociągowych [w 1947 roku – przyp. red.]. Teraz nasz klub ma zostać połączony z MDK. Powstanie „Przystanek Otwartej Kultury" Już abstrahując od tego, że „przystanek" kojarzy mi się zazwyczaj z zimnem i brakiem wiaty, to martwi mnie to, że w ogóle do tego dojdzie. Padają argumenty, że połączenie nie wpłynie na klub w Maczkach. Tak może by i było, gdyby łączyły się jednostki z podobnym potencjałem. Ale MDK jest przecież kilkanaście razy większy. Zarówno, gdy patrzy się na realia budżetowe, jak i lokalowe. To wchłonięcie, a nie połączenie – mówi Jacek Dudek.

Mały, ale prężnie działający zespół

Radny podkreśla, że nie zgadza się też na słowa, że „Miejski Klub Maczki doszedł do granicy możliwości rozwoju" – które padły z ust Agnieszki Kozińskiej, dyrektor Miejskiego Klubu Maczki.

Agnieszka Kozińska wyjaśniała, że to zdanie wyrwane z kontekstu. – Chodziło mi o możliwości lokalowe i personalne naszego klubu. To prężnie działający zespół, ale malutki – mówiła. – Połączenie tych dwóch instytucji, to dwóch więcej instruktorów na pełny etat – wyjaśniała.

Jacek Dudek wskazywał również, że materiał – który otrzymali radni – opisujący dokonania i aktywności Miejskiego Klubu Maczki jest nieaktualny. Radni dowiadywali się o wydarzeniach i imprezach, które odbywały się w dzielnicy Sosnowca przed laty. – Jak to możliwe, żeby dyrektor placówki nie zauważył, że wydarzenie, o którym czytają radni, nie odbywa się od 5 czy 7 lat? – pytał. Dyrektor wyjaśniała, że część aktywności zawieszono z powodu pandemii. Mówiła jednak, że z czasem „będą kontynuowane".

Radny wyjaśnił nam jednak, że za większość aktywności, które przyciągały do Miejskiego Klubu Maczki, odpowiadał w ostatnich latach jeden człowiek – pochodzący z Maczek Tomasz Kowal. To on prowadził cieszące się wielkim zainteresowaniem zajęcia z wikliniarstwa czy zorganizował klub turystyki górskiej. – Na odejściu Tomasza Kowala stracił nie tylko klub, ale i lokalna społeczność – mówi Jacek Dudek.

Z dwóch słabych mocnego nie będzie

Zadzwoniliśmy do Tomasza Kowala, żeby zapytać go, co sądzi o połączeniu Miejskiego Klubu Maczki i MDK Kazimierz Górniczy.

– Uważam, że to pierwszy krok do zamknięcia klubu. Serce boli... – bierze głęboki oddech. – Mój niepokój budzi fakt, że ten proces przebiega po cichu. Nie ma miejsca i czasu – a na pewno dotąd nie było – na rozmowy z mieszkańcami. Z przedstawicielami lokalnych społeczności. Maczki i Kazimierz Górniczy to są dla wielu osób małe ojczyzny. To jest nasza tożsamość. Klub w Maczkach budowali nasi dziadkowie. Potem kolejne pokolenia korzystały z tego miejsca. Bawiły się, uczyły. W ostatnich latach klub bardzo się zmienił pod względem infrastruktury. Zmienił się na lepsze. Znowu dzięki mieszkańcom, którzy ochoczo wspierali kolejne projekty dotyczące klubu w ramach budżetu obywatelskiego. Teraz okazuje się, że nie robili tego dla Miejskiego Klubu Maczki, a Przystanku Otwartej Kultury. Ktoś powie, że to tylko nazwa. Nie. To jest właśnie ta tożsamość. Pamiętam, jak kilka lat temu był pomysł, żeby przenieść klub do szkoły w Maczkach. Arkadiusz Chęciński przyjechał wtedy na spotkanie z mieszkańcami Maczek. Usłyszał, co o tym myślimy. Obroniliśmy wtedy to miejsce, w tym konkretnym budynku. Teraz też powinno odbyć się takie samo spotkanie. Nie może być tak, że mieszkańcy dowiadują się o zmianach po fakcie. Już po głosowaniu radnych – mówi nam Tomasz Kowal, który przyznaje, że ocenianie jednostek kultury w dzisiejszych czasach – po kilku falach pandemii, w czasie wojny w Ukrainie i szalejącej inflacji jest nie na miejscu. – Ani klub w Maczkach, ani MDK Kazimierz nie działają teraz na 100 procent swoich możliwości. Połączenie ich w kryzysie to pochopne działanie i nawet jeśli da oszczędności, to nie polepszy ich działania, a wręcz bardziej ograniczy i upośledzi – kończy Tomasz Kowal.