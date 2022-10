Czas na konsultacje ws. połączenia MDK Kazimierz i Miejskiego Klubu Maczki w Sosnowcu. Na decyzję czekają też w Ostrowach Górniczych

W Maczkach wcale nie tacy chętni do łączenia

Ale nie brakuje też głosów osób, które nie są przychylne temu pomysłowi. – Padają argumenty, że połączenie nie wpłynie na klub w Maczkach. Tak może by i było, gdyby łączyły się jednostki z podobnym potencjałem. Ale MDK jest przecież kilkanaście razy większy. Zarówno gdy patrzy się na realia budżetowe, jak i lokalowe. To wchłonięcie, a nie połączenie – mówił radny Jacek Dudek, któremu wtórował Tomasz Kowal, pochodzący z Maczek grafik i animator kultury. – Maczki i Kazimierz Górniczy to są dla wielu osób małe ojczyzny. To jest nasza tożsamość. Klub w Maczkach budowali nasi dziadkowie. Potem kolejne pokolenia korzystały z tego miejsca. Bawiły się, uczyły. W ostatnich latach klub bardzo się zmienił pod względem infrastruktury. Zmienił się na lepsze. Znowu dzięki mieszkańcom, którzy ochoczo wspierali kolejne projekty dotyczące klubu w ramach budżetu obywatelskiego. Teraz okazuje się, że nie robili tego dla Miejskiego Klubu Maczki, a Przystanku Otwartej Kultury. Ktoś powie, że to tylko nazwa. Nie. To jest właśnie ta tożsamość. Pamiętam, jak kilka lat temu był pomysł, żeby przenieść klub do szkoły w Maczkach. Arkadiusz Chęciński przyjechał wtedy na spotkanie z mieszkańcami Maczek. Usłyszał, co o tym myślimy. Obroniliśmy wtedy to miejsce, w tym konkretnym budynku – mówił nam.

Konsultacje mieszkańców Sosnowca ws. Przystanku Otwartej Kultury

Teraz mieszkańcy Maczek i Kazimierza będą mogli wypowiedzieć się na temat połączenia jednostek kultury w mieście. Spotkanie konsultacyjne w Miejskim Dom Kultury Kazimierz odbędzie się w piątek (28 października) o godzinie 17. W sobotę (30 października) spotkanie odbędzie się w Miejskim Klubie w Maczkach. Początek o godzinie 11.

Świetlica w Ostrowach Górniczych miała integrować, a stała się szatnią

W sobotę odbędzie się również spotkanie informacyjne w świetlicy w Ostrowach Górniczych (godz. 10). Wspomniana „świetlica integracyjna" powstała dzięki projektowi zgłoszonemu w ramach budżetu obywatelskiego. To konstrukcja zbudowana z kontenerów. Miała służyć mieszkańcom do zabaw i integracji, a stała się szatnią dla miejscowego klubu sportowego.

– To idealny moment, aby na połączeniu jednostek z Kazimierza i Maczek zyskali mieszkańcy Ostrów Górniczych, gdzie mógłby powstać Przystanek Ostrowy na bazie istniejącej, ale niewykorzystanej świetlicy na terenie ZEW-u Sosnowiec. Mieszkańcy oczekują, że świetlica zacznie żyć i będzie wykorzystywana zgodnie z zamysłem autorów projektu do budżetu obywatelskiego – zaznacza radny Krawiec.