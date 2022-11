Bezpardonowa walka o władzę w spółdzielni Zagórze w Sosnowcu. Fejkowe konta, kłamstwa... "Hutnik chce nas wchłonąć"

Z ankiet wynikało, że należało je wypełnić, by móc wygrać nagrodę - rower czy hulajnogę - w czasie Zagórskiego Pikniku Rodzinnego. Mieszkańcy, którzy nas o tym zaalarmowali, nie mieli wątpliwości, że w ten sposób próbowano pozyskać dane lokatorów Zagórza. - Z ankietami chodziły osoby, które na co dzień pracują w spółdzielni Hutnik. Żeby było jeszcze ciekawiej, u niektórych starszych mieszkańców pojawiły się osoby, które podsuwały im do podpisania pełnomocnictwo in blanco. A wszystko przed nowymi wyborami w naszej spółdzielni - zauważali mieszkańcy.

Ankiety firmowała Fundacja Zielony Ład z Mysłowic, której przedstawiciel nie chciał z nami rozmawiać. Wspomniany piknik był z kolei organizowany przez klub Bakcyl, który działa przy spółdzielni Hutnik. Ta nie udzieliła nam informacji, czy to prawda, że jej pracownicy byli ankieterami i w tej sprawie odesłano nas do fundacji. Mieszkańcy w sprawie wyłudzania danych osobowych powiadomili policję.

- Ankiety i „pełnomocnictwa" to było preludium do dalszych działań. Brałem udział w niejednej kampanii wyborczej, ale tego, co się działo przed wyborami w spółdzielni, nigdy nie widziałem - przyznaje Kamil Wnuk, miejski radny, który kandyduje też do rady nadzorczej Zagórza.

Bezpardonowa walka o władzę w spółdzielni Zagórze

Okazuje się, że do rady nadzorczej Zagórza postanowiły kandydować osoby, które mieszkają w zasobach spółdzielni, a jednocześnie pracują w Hutnikach lub jednostkach z tą spółdzielnią związanych. Zaniepokojeni mieszkańcy widząc co się dzieje zaczęli się organizować. Jedna grupa skupiła się wokół Wnuka, druga wokół byłej kierownik spółdzielni

Iwony Garbacz: - Nagle ci wszyscy, którzy zaczęli się angażować zaczęli być bezpardonowo atakowani w portalach społecznościowych. Z fejkowych kont rozpuszczano o nas nieprawdziwe informacje. Wyczytałem o sobie, że mam niezliczoną ilość mieszkań, domek w górach i inne bzdury. O osobach, które kandydują a nie są związane z Hutnikiem, że to grupa ludzi PO i rozgrywka polityczna. A to już zupełnie wyssane z palca, bo kandydują też osoby o zupełnie przeciwstawnych poglądach. Następnie zaczęto nas „demaskować" jako ludzi Macieja Adamca, prezesa Hutnika. Że po przejęciu władzy razem będziemy uprawiać patodeweloperkę - wylicza Wnuk. Jak dodaje, wisienką na torcie było pojawienie się plakatu z jego nazwiskiem. Ktoś przykleił plakat na witrynie sosnowieckiego biura Polski 2050, której Wnuk jest członkiem. Znajduje się na nim Jezus, Paweł Kukiz, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz Adamiec, prezes Hutnika. W centralnym miejscu widnieje nazwisko „Kamil Wnuk". - Policja została już powiadomiona o tym incydencie. Podobnie jak w wielu innych dotyczących tego, co się dzieje. Po naszych blokach chodzą ludzie, którzy naklejają propagandę, żeby głosować na ludzi z Hutnika. Mamy filmik, że jeden z mieszkańców zwrócił uwagę mężczyźnie, który coś takiego naklejał, a ten zaczął go kopać - dodaje Wnuk.

Śledczy badają sprawę wyłudzania danych, a spółdzielnia wybiera radę

Mirosława Bonczar, wiceprezeska Zagórza, potwierdza, że z tak brutalną kampanią jeszcze się nie spotkała. - Dla przykładu: na klatkach pojawiły się plakaty przyklejone tak mocnym klejem, że trzeba je zeskrobać, z informacjami o osobach, które pracują w Hutniku, a które to w radzie nadzorczej naszej spółdzielni, nie będą pobierać żadnych pieniędzy. Nikt ich jeszcze nie wybrał, a już będą działały non profit - dziwi się. Prezes rady w Zagórzu otrzymuje 800 zł miesięcznie, a jej członkowie po 500 zł.

Dlaczego dla mieszkańców to tak ważne, kto zasiada w radzie? - To organ, który posiada najważniejsze kompetencje. Zatwierdza plany gospodarcze, wszelkie prace, remonty, regulaminy, odwołuje i powołuje zarząd. Jeżeli w naszej radzie zasiądą przedstawiciele Hutnika, mogą doprowadzić do tego, że ten wchłonie naszą spółdzielnie. Przepisy taką możliwość dopuszczają - wyjaśnia Bonczar.

Zapytaliśmy w Hutniku, czy chcą przejąć sąsiednią spółdzielnię. Otrzymaliśmy krótką odpowiedź e-mailem. „Nie, ponieważ byłoby to krzywdzące dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Hutnik".

Tymczasem Sonia Kepper, rzeczniczka sosnowieckiej policji, poinformowała nas, że decyzją prokuratora zostało wszczęte dochodzenie w sprawie wyłudzania danych. - Innymi słowy prokurator po sprawdzeniu stwierdził, że jest to sprawa, którą należy zbadać. Czynności trwają i na tym etapie nie mogę niczego więcej ujawnić - mówi Kepper.

Walne zgromadzenie spółdzielni Zagórze rozpoczyna się we wtorek po południu. - Zgłosiło się 41 kandydatów. Biorąc pod uwagę ich ilość, harmonogram zgromadzenie zapewne zakończy się o godz. 3. nad ranem. Jego dokończenie planowane jest w środę - mówi Bonczar.

Mobilizują się też sami mieszkańcy SM Zagórze. "Walne Zebrania w Spółdzielniach Mieszkaniowych zazwyczaj to formalność. Pojawiają się na nich tylko pracownicy spółdzielni i najbardziej zaangażowani mieszkańcy. Głosuje się na nich sprawozdania finansowe, omawia plany remontowe oraz wybiera Radę Nadzorczą spośród mieszkańców. W Zagórzu wygląda to inaczej i jest więcej polityki niż w wyborach samorządowych. A to dlatego, że do przejęcia władzy w Spółdzielni sposobi się Prezes sąsiedniej Spółdzielni Maciej Adamiec. (...) Idźcie na Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej, nie pozwólcie, żeby ktoś kto tutaj nie mieszka decydował o naszych czynszach, remontach naszych bloków czy wyprzedaży majątku" - piszą w apelu, który przesłali do naszej redakcji.