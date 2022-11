W Sosnowcu ponownie Manufaktura św. Mikołaja oraz świąteczny jarmark. Nowością rodzinny rajd

Sosnowiec zapowiada - na 4 grudnia - Manufakturę Świętego Mikołaja. Na alei Zwycięstwa znajdzie się też miejsce na Jarmark Świąteczny. Zaplanowano również rodzinny rajd i zapalenie światełek na miejskiej choince.

– Choć wiele osób jest jeszcze w trybie jesiennym, my powoli czujemy świąteczną atmosferę, a to dlatego, że od kilku tygodni trwają zakrojone na szeroką skalę przygotowania do Manufaktury Świętego Mikołaja. To wydarzenie, które zna praktycznie każdy dzieciak z Sosnowca, ale też dorośli. Radość, uśmiech, dobra zabawa – tak najkrócej można opisać to, co będzie się działo w pierwszą niedzielę grudnia w Sosnowcu – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13. Na gości będą czekały niespodzianki, animacje, karuzele, diabelski młyn, warsztaty plastyczne (m.in. świąteczne dekoracje, ozdoby na choinkę, torby prezentowe), fotobudka, pokazy cyrkowe, żonglerskie, akrobaci i wiele innych. Swoje stoiska z grami i zabawami dla dzieci będą również miały Miejska Biblioteka Publiczna oraz OBI Dąbrowa Górnicza.