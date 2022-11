MKS MOS Płomień Sosnowiec prosi o 10 tysięcy złotych. "Wycofanie drużyny byłoby najgorsze"

„Płomyczki" grające w lidze młodzieżowej (juniorki 16-18 lat) w minionym sezonie uzyskały promocję do II Ligi Śląskiej Kobiet. Obecnie sosnowiczanki plasują się na drugim miejscu w tabeli (tuż za UKS Spartakus Zabrze) i mają ogromne szanse, aby awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Drużyna Płomienia po pięciu spotkaniach ma na swoim koncie komplet punktów. Sosnowiczanki dotychczas oddały rywalkom tylko dwa sety. 5 listopada „Płomyczki" zadebiutowały w milowickiej hali, która uchodzi za kolebkę nie tylko sosnowickiej, ale i krajowej żeńskiej siatkówki.

Siatkarki MKS MOS Płomień Sosnowiec MKS MOS Płomień Sosnowiec

„Dla nich samych to wielki sukces, gdyż wywalczyły sobie awans ciężką pracą i ambicją. Nasze dziewczyny są rodowitymi sosnowiczankami, swój czas od wielu lat poświęcają temu, co kochają i co jest ich pasją, czyli siatkówce. Mają zacięcie do walki i wielkie serce do gry. Są rewelacją rozgrywek, wygrywają mecz za meczem" – czytamy w komunikacie klubu.

MKS MOS Płomień Sosnowiec potrzebuje wsparcia finansowego

Choć awans do I Ligi Śląskiej jest realny, to klubu przyznaje, że bez finansowego wsparcia gra w wyższej klasie rozgrywkowej stoi pod znakiem zapytania.

Siatkarki MKS MOS Płomień Sosnowiec MKS MOS Płomień Sosnowiec

„Wycofanie drużyny z dalszej rywalizacji w lidze byłoby najgorsze dla zawodniczek, trenerów, rodziców i wszystkich osób, które przyczyniły się do sukcesu sosnowieckiej młodzieży. Mamy nadzieję, że może Państwa pomoc pozwoli >Płomyczkom< kontynuować dalsze rozgrywki i awansować do I Ligi Śląskiej Kobiet. Poszukujemy również sponsorów, którzy by nas wsparli. Każda pomoc finansowa w tej kwestii będzie mile widziana, a każda wpłacona symboliczna złotówka obecnie będzie dla nas bezcenna" – stwierdził klub.

Przypomnijmy, że w Sosnowcu gra też I-ligowy, seniorski zespół kobiet Trans-Ann Płomień Sosnowiec, który po rozegraniu sześciu kolejek zajmuje czwarte miejsce w stawce 14. drużyn.