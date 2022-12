Ruszyła Sosnowiecka Karta Miejska. Do miejskiego programu przystąpili też lokalni przedsiębiorcy

1 grudnia 2022 roku ruszyła Sosnowiecka Karta Miejska UM Sosnowiec

Sosnowiecka Karta Miejska obniży też ceny na wyciągach Górki Środulskiej. Bez niej godzina jazdy na małym i dużym wyciągu to koszt 25 i 15 zł. Z kartą narciarze zapłacą odpowiednio 15 i 8 zł.

Bilety do Teatru Zagłębia bez karty to 60 zł, a z kartą 10 zł mniej. Szczegóły, w tym cenniki i zniżki, na stronie Sosnowieckiej Karty Miejskiej www.skm.sosnowiec.pl.

Sosnowiecka Karta Miejska. "Ukłon w kierunku mieszkańców Sosnowca"

– Karta miejska to ukłon w kierunku mieszkańców Sosnowca i tych, którzy rozliczają się w naszym mieście. To oni płacą podatki, a także pośrednio utrzymują te obiekty. Pomimo szalejącej inflacji, wzrostu cen energii elektrycznej, gazu, paliw, usług i praktycznie wszystkich produktów, dajemy sosnowiczanom dostęp do atrakcyjnej oferty miejskiej – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Aby ograniczyć produkcję plastiku, karty będą wydawane przede wszystkim w wersji elektronicznej. Jeśli jednak ktoś będzie chciał posiadać kartę w wersji plastikowej, również będzie to możliwe. Informację o tym trzeba będzie jednak zamieścić we wniosku. Składać będzie je można drogą elektroniczną poprzez stronę www.skm.sosnowiec.pl, ale po kartę będzie można również przyjść do Biura Obsługi Klienta przy ul. Małachowskiego 3 (tel. 2960651) lub do Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3/20 (tel. 2656004).