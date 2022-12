CiepłoBus wrócił na ulice Sosnowca. Straż miejska apeluje, żeby zgłaszać miejsca, gdzie przebywają bezdomni

- W każdym z poniżej podanych miejsc autobus będzie zatrzymywał na kilkadziesiąt minut do godziny, aby można się było ogrzać i spokojnie spożyć posiłek. Przewidujemy, że autobus będzie jeździł po mieście do północy. Ostatnim przystankiem będzie ogrzewalnia mieszcząca się przy ul. Piotrkowskiej 23. Gdy będzie taka potrzeba, autobus przewiezie wówczas do ogrzewalni osoby bezdomne - podkreśla Leszek Falis, dyrektor sosnowieckiego Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.

Aktualna trasa

15.30 - Pobranie posiłków z CUSiW, ul. Szymanowskiego 5a

15.45 - Konstantynów, ul. Robotnicza

16.30 - Pogoń, ul. Kasztanowa

17.15 - Pogoń, ul. Niepodległości (Przychodnia)

18 - Milowice (Przychodnia)

18.40 - Centrum (ul. Teatralna, parking teatru)

20 - ul. Partyzantów, ul. 1 Maja

21 - Modrzejów, ul. Orląt Lwowskich obok rynku

22 - Klimontów, ul. Dobrzańskiego obok parku

23 - Kazimierz kopalnia

W ubiegłym roku CiepłoBus jeździł w dniach 14 stycznia - 28 lutego. Wydano 4986 gorących posiłków i ok. 1100 l herbaty (do tego jeszcze ok. 1800 pączków i ponad tonę odzieży). Wydatkowano na ten cel 11 445,28 zł oraz prawie 900 kg produktów żywnościowych przekazanych nieodpłatnie przez Agencję Rezerw Materiałowych i Auchan Sosnowiec.

W sprawie osób bezdomnych, które np. przebywają na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, prosimy o kontakt ze strażą miejską pod nr. tel. 32 296 06 54. Funkcjonariusze zapowiedzieli także, że częściej będą odwiedzali miejsca, gdzie koczują osoby bezdomne.