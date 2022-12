Rodzice 15-letniego Mikołaja potrzebują pieniędzy nawet na pieluchy

Podczas drugiej operacji serca doszło do niedotlenienia mózgu i od tego czasu Mikołaj cierpi na porażenie mózgowe. Rodzice nie poddawali się, walczyli o jego zdrowie. - Mieliśmy już wielką nadzieję, że Mikołaj będzie samodzielnie się poruszał. Chodził nawet z pomocą balkonika. Niestety w 2017 roku znów czekały nas dramatyczne chwile, gdy syn przeszedł zapalenie mózgu. To spowodowało ogromny regres w jego rozwoju - wspomina pani Justyna, mama chłopca.

Mikołaj potrzebuje opieki przez całą dobę

Obecnie sytuacja wygląda dramatycznie. Mikołaj nie porusza się, nie siedzi i nie chodzi, nie potrafi mówić, jest stale pieluchowany, co trzy godziny wymaga cewnikowania. Dodatkowo rodzice walczyć muszą z padaczką. Mikołaj potrafi mieć dziennie trzy ataki z bardzo silnym naprężeniem mięśni, co powoduje wypadanie stawów, np. rzepki kolanowej. Oprócz tego Mikołaj ma silne przykurcze ścięgień, dłoni, skrzywienie kręgosłupa.

- Chcemy tylko, żeby nic go nie bolało. Żeby miał godne życie. A to zapewnią jedynie intensywna rehabilitacja i odpowiedni sprzęt ortopedyczny. Lista chorób syna jest bardzo długa. Robimy wszystko, by nie cierpiał. Przenosimy go z łóżka na wózek, z wózka do łazienki. Karmimy, kąpiemy, przewijamy, jeździmy do lekarza i na rehabilitację - opowiadają rodzice.

Jako że ich syn wymaga całodobowej rehabilitacji, tylko pan Arkadiusz może pracować, żeby mama Mikołaja mogła się nim zajmować. I przez to rodzinę przerastają koszty leków, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, a nawet zakup coraz droższych pieluch jest już wyzwaniem.

REKLAMA

- Pomimo tylu doświadczeń Mikołaj jest radosnym i pogodnym chłopcem. Kiedy się do nas uśmiecha, mamy chęci do życia - mówi pan Arkadiusz. Apeluje jednak o pomoc.

Każdy, kto chciałby pomóc rodzinie w codziennej walce o Mikołaja, może to zrobić za pomocą zrzutki pieniędzy na stronie Siepomaga.pl.