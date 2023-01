Dąbrowa Górnicza stworzy nowe centrum miasta. Fabryka Pełna Życia czeka na prywatnego inwestora

Ugoda w sprawie szpitala

- Sporo uwagi poświęcimy również szpitalowi. W tym roku doprowadziliśmy do zakończenia sporu sądowego z wykonawcą budującym Zagłębiowskie Centrum Onkologii. Dzięki zawartej ugodzie i porozumieniu podpisanym przy wsparciu miasta możemy patrzeć do przodu. Istotna w tym zakresie była decyzja Rady Miasta, która zadeklarowała przeznaczenie w najbliższych latach stu milionów złotych na dokończenie budowy ZCO. Dzięki temu w końcu będzie mogło ono służyć mieszkańcom tak, jak zostało to zaplanowane lata temu. 2023 rok będzie czasem przygotowania tej inwestycji. Dodatkowo na czele zespołu ZCO stanęła nowa dyrektor – Marzena Kula, której doświadczenie daje realne szanse na pozyskanie dodatkowych środków z kontraktów oraz skuteczne wykorzystanie tego, co już mamy. Wierzę, że w najbliższych latach mieszkańcy odczują nowe nastawienie szpitala i personelu do budowania dobrej oferty leczniczej - mówi Marcin Bazylak.

Fabryka Pełna Życia czeka na prywatnego inwestora

Business Meet Up w Fabryce Pełnej Życia Fabryka Pełna Życia

- 2023 rok będzie także ważny dla projektu „Fabryka Pełna Życia". Mieszkańcy oczekują rozwoju tego miejsca, co udowadniają swoją obecnością w letnie dni. W nadchodzącym roku planujemy pozyskać prywatnego inwestora, który pomoże nam zrealizować to wyzwanie. W samym sercu Dąbrowy Górniczej stworzymy centrum miasta, w którym każdy mieszkaniec będzie czuł się dobrze, bez względu na status materialny czy wiek. Znajdzie się tam centrum obywatelskie z organizacjami pozarządowymi, nie zabraknie też miejsca na ogólnodostępną kulturę, a także handel, usługi i mieszkania - podkreśla prezydent.

TBS zbuduje mieszkania

- W kwestii mieszkaniowej przed nami także milowy krok. Wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego, do którego przystąpiliśmy w tym roku, rozpoczniemy budowę pierwszych tego typu mieszkań w Dąbrowie. Będą to trzy budynki, w którym znajdzie się 168 mieszkań. Jest już gotowe pozwolenie na budowę, a na przełomie roku będzie ogłoszony przetarg na budowę osiedla. Już dziś zainteresowanie wśród mieszkańców jest spore, bo TBS to atrakcyjna formuła dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na kredyt, a jednocześnie zarabiają za dużo, by starać się o mieszkanie komunalne.

Musimy mieć też świadomość, że 2023 rok będzie czasem nadciągającego kryzysu gospodarczego. Dąbrowa Górnicza jest jednak obywatelska i kiedy jest taka potrzeba, mieszkańcy potrafią wspólnie działać. Jestem przekonany, że w nadchodzącym roku na pierwszy plan wyjdzie budowanie wspólnoty i wzajemne pomaganie sobie, ponieważ razem łatwiej jest przetrwać kryzys. Liczę też, że mimo wszelkich przeciwności częściej będziemy się do siebie uśmiechać. Pozytywne nastawienie pomaga w trudnych chwilach - kończy Marcin Bazylak.