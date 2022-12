Czajki w Sosnowcu przegrały z nowym centrum handlowym. "Wymierają po cichu..."

Przemysław Bartos, prowadzący stronę „Przyroda dla Sosnowca", zwracał uwagę, że teren planowanej inwestycji był objęty projektem użytku ekologicznego dla tych ptaków. Wskazywał również, że inwestor rozpoczął prace w trakcie okresu lęgowego tych ptaków, który trwa ustawowo od 1 marca do 15 października. „Pragnę poinformować, iż prace przygotowawcze realizowane są na podstawie prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę, a ich rozpoczęcie miało miejsce przed rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków" – odpisał nam wtedy na naszego maila Wojciech Wolan z EDS Retail.

Czajki w Sosnowcu. Ptaki straciły swoje miejsca lęgowe

Przemysław Bartos poświęcił sprawie czajki w Sosnowcu kolejny, podsumowujący artykuł, który opatrzył tytułem „Czajki wymierają po cichu...".

Przypomina, że 17 października 2019 r. złożył do Biura Rady Miejskiej wniosek o utworzenie użytku ekologicznego dla tego biało-czarnego ptaka: „Potok Zagórski – ostoja czajki zwyczajnej". – Niestety ostateczna odpowiedź z Urzędu Miasta i Biura Rady Miejskiej była odmowna. W dniu 11 grudnia 2020 r. otrzymałem pismo z Biura Rady Miejskiej o odrzuceniu mojego wniosku (pismo z dnia 25 listopada 2020 r.), jako argument podając wyłącznie brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak zgody Gminy na ewentualną zapłatę odszkodowania – przypomina.

Opisuje też zdarzenia z lutego i marca 2022 r., gdy na jego wniosek chwilowo wstrzymano prace przy budowie centrum.

– Pozwoliło to czajkom odnaleźć się w tych trudnych warunkach. Przez pierwszych kilkanaście dni ptaki błąkały się wzdłuż drogi i szukały swojego wieloletniego miejsca lęgowego – opisuje.

Czajka w Sosnowcu arch. czytelnika

Policja zajęła się zgłoszeniem, a Przemysław Bartos złożył wyjaśnienia w tej sprawie. W czerwcu 2022 r. otrzymał pismo z Wydziału Prewencji w KMP w Sosnowcu. Przeczytał w nim, że „czynności wyjaśniające… doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia i zastosowano w stosunku do niego postępowania mandatowego. Tym samym brak jest podstaw do dalszego prowadzenia czynności wyjaśniających w tej sprawie".

Zdjęcie wykonane na miejscu inwestycji w Sosnowcu w trakcie okresu ochronnego arch. czytelnika

Można to odczytać w ten sposób, że winny był „koparkowy", który dopuścił się prac w okresie lęgowym ptaków. W październiku 2022 do sprawy odniosła się również sosnowiecka prokuratura. „odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie mającego miejsce w nieustalonym dniu i miesiącu 2022 r. w Sosnowcu przy ul. Sokolskiej…zniszczenia… zwierząt i siedlisk czajek, czym spowodowano istotną szkodę… wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego". – Co ciekawe pismo datowane jest już na 7 kwietnia 2022 r., a wysłano je do mnie dopiero pół roku później – zauważa Przemysław Bartos.

– Powyższy opis sytuacyjny pokazuje dobitnie, że pomimo dostarczania szczegółowych dowodów, które wykazują zniszczenie siedlisk zwierząt oraz przekazywania dokumentacji potwierdzających działania na szkodę czajek, system prawny jest albo tak dziurawy, albo narzędzia stosowane do ochrony przyrody są wadliwe – podsumowuje przyrodnik.

Czy jest szansa dla czajek w Sosnowcu?

Czy jest jeszcze szansa, że czajki znajdą dla siebie miejsce w tej części Sosnowca? Przemysław Bartos przytacza pismo od firmy z Trójmiasta z czerwca tego roku. „(...) Zarząd podjął decyzję, iż część terenów zielonych ma zostać przygotowane jako potencjalny teren lęgowy dla czajek (...)" – czytamy w nim. Bartos sugerował, żeby wodę opadową kierować w przyszłości nie do Potoku Zagórskiego, a w wybrane miejsce, które stanie się z czasem półnaturalnym terenem rozlewiskowym. – To idealne rozwiązanie dla ptaków siewkowatych (mają one krótkie dzioby i do zdobywania pokarmu potrzebują wilgotnego podłoża). Taki teren można także ogrodzić, tworząc dla ptaków barierę ochronną przed ludźmi i lisami) – zaznacza Przemysław Bartos, który dodaje, że jego sugestie (dotyczące także m.in. planowanych nasadzeń) pozostały bez odpowiedzi.

– Przykład czajek pokazuje dobitnie, że wraz z rozwojem miasta zapomina się o ochronie cennych obszarów przyrodniczych oraz poszczególnych gatunków zwierząt i roślin, co jest trendem negatywnym. Dlatego ważne jest zachowanie takich elementów naszego miasta, które pozytywnie oddziałują, zarówno na naturę jak i te, które wiążą się z odbiorem estetycznej wartości krajobrazu przez mieszkańców. Ponadto ochrona czajek, czy wnioskowane przeze mnie utworzenie formy ochrony przyrody mogło i nadal może wpłynąć na wzmocnienie tożsamości regionalnej i integracji lokalnej społeczności oraz zwiększyłoby zainteresowania otaczającą naturą. Czy musimy stracić czajki w Sosnowcu? Zawsze zachęcam, aby ludzie walczyli wspólnie. Zacznijmy doceniać to, co mamy i spróbujmy chronić to, co cenne. A czajki na pewno na to zasługują – podkreśla.